Demenzerkrankte sind jetzt aber deutlich besser gestellt

Zu Beginn des neuen Jahres klingeln die Telefone in der kirchlichen Sozialstation Blumberg besonders häufig. Der Grund: Das neue Pflegestärkungsgesetz ist am 1. Januar in Kraft getreten und bringt einige Neuerungen mit sich. War bei der Pflegebedürftigkeit bislang von drei Pflegestufen die Rede, erfolgt die Einteilung jetzt in fünf Pflegegrade. "Damit einher geht ein gänzlich neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff", sagt Geschäftsführer Markus Leichenauer. Er hat eine große Verunsicherung bei Betroffenen und deren Angehörigen festgestellt und lädt deshalb zusammen mit der AOK zu einer Informationsveranstaltung (siehe Infokasten) ein.

Nach dem bisherigen System wurde der Pflegebedarf zeitbezogen anhand des Hilfebedarfs bei gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Bereich der Körperpflege, Ernährung, Mobilität und bei der hauswirtschaftlichen Versorgung festgestellt. Kritiker erfanden dafür den Begriff der "Minutenpflege", die jetzt der Vergangenheit angehören soll. Neuerdings wird der Pflegebedarf anhand der Einschränkung der Selbstständigkeit festgestellt und berücksichtigt deutlich mehr Faktoren als bislang. Insbesondere auch geistige und kognitive Fähigkeitseinschränkungen. Damit ist der Gesetzgeber auf die Kritik eingegangen, dass Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, zum Beispiel Demenz, zu wenig berücksichtigt wurden. Und noch eine Konsequenz hat das Pflegestärkungsgesetz II: Die Schwelle zur Pflege wird nach den neuen Regelungen niedriger.

Bei der Befragung, die die Betroffenen einem Pflegegrad zuweisen soll, werden künftig fünf Module abgefragt: Mobilität; Kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen; Selbstversorgung; Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen; Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakt.

Pro Modul werden dann verschiedene Fragen durchgegangen, die mit "selbstständig", "überwiegend selbstständig", "überwiegend unselbstständig" und "unselbstständig" bewertet werden. Beim Modul Mobilität sind das beispielsweise: "Positionswechsel im Bett", "Umsetzen" oder "Treppensteigen". Im Modul Kognitive und kommunikative Fähigkeiten werden unter anderem die "örtliche Orientierung", die "Erinnerung an wesentliche Ereignisse" oder das "Mitteilen von elementaren Bedürfnissen" bewertet.

Für Leichenauer bedeuten die Änderungen "eine gute Entwicklung". "Es wird deutlich mehr berücksichtigt, inwiefern Betroffene kognitiv noch fit sind." So würden demenzielle Erkrankung deutlich mehr bei der Einstufung mit einbezogen.

Neue Leistungsbeiträge

Steht allen Kunden der Sozialstation und anderer ambulanter Pflegedienste jetzt eine neue Prüfung des Medizinischen Dienstes ins Haus? "Nein, vorerst nicht", versichert Leichenauer. "Die Einstufung übernehmen die Pflegekassen, sie informieren auch ihre Kunden." Dabei müsse niemand fürchten, schlechter eingestuft zu werden und somit weniger Leistungen zu erhalten. In der Regel würden die Kunden um einen Grad, manche sogar um zwei Grad höher eingestuft als bisher und hätten dadurch mehr Geld- oder Sachleistungen zur Verfügung. Denn zusammen mit den neuen Pflegegraden gelten seit dem 1. Januar auch neue Leistungsbeträge der Pflegekassen. Das bedeutet, dass das Pflegegeld sowie die Pflegesachleistungen höher ausfallen als bislang. Das trifft insbesondere für Personen zu, denen die Pflegekasse eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz bestätigt hat. Aus den veränderten Leistungen ergeben sich keine Nachteile, jedoch werden einzelne Beträge anders verteilt als bisher.

Infotermin

Beratung tut Not: Eine kostenlose Informationsveranstaltung zum neuen Pflegestärkungsgesetz bieten die AOK und die kirchliche Sozialstation Blumberg am Montag, 30. Januar, ab 19 Uhr im Eichberg-Stübe, Ob der Kehr 5, an. Referenten sind Sozialstations-Geschäftsführer Markus Leichenauer und Karolin Hertfelder, Teamleiterin Pflege bei der AOK. Nach deren Referaten erhalten die Besucher die Gelegenheit, nachzufragen. Gäste, die eine individuelle Beratung wünchen, sollten sich unter Telefen 0 77 02/9254 anmelden. Nach dem offiziellen Teil nehmen sich Leichenauer und Hertfelder die Zeit für persönliche Beratungsgespräche. (hon)