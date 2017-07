Blumberg Sommerfest in der Blumberger BuchbergArche

Sommerfest in der Blumberger BuchbergArche

Die evangelische Kindertagesstätte BuchbergArche in Blumberg lud zum Sommerfest ein und verabschiedete zwei Erzieherinnen

Blumberg (blu) Mit einem Wiesengottesdienst, den die Kinder mitgestalteten, begann am Samstag das Sommerfest der evangelische Kindertagesstätte BuchbergArche. Das schon im April angepflanzte Weidenhaus wurde dabei gesegnet und thematisiert, teilt Kita-Leiterin Corinna Speck mit. So wie das Weidenhaus wachsen auch die 13 Schulanfänger immer weiter. Diese wurden von Pfarrerin Gabriele Remane mit Rosenöl gesegnet und verabschiedet. Zudem sagten Kinder, der Elternbeirat und das Team den beiden Kolleginnen Manuela Barche und Jasmin Lenz auf Wiedersehen. Beide verließen die BuchbergArche zum 1. Juli.

Nach einem vielseitigen Mittagessen in Buffetform ging es kreativ weiter. Die Eltern konnten mit Ihren Kindern zusammen Zauberhaftes aus Naturmaterialien herstellen. So wurde gemeinsam gewickelt, geklebt, gemalt bis sich die Gäste zum Schluss an einem lustigen Kasperletheater erfreuen konnten.