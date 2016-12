Blumberg Silvesterfeuerwerk liegt bereit

Seit gestern dürfen wieder Feuerwerkskörper aller Art verkauft werden. Große Angebote in einschlägigen Geschäften

Das Geschäft mit den Silvesterfeuerwerkskörpern ist bereits gut angelaufen, war bei Lidl, Aldi, Rossmann und Edeka von den Filialleitern und Eigentümern zu hören. Die Verkaufsstände in den Verkaufsräumen der Unternehmen entsprechen offensichtlich den gesetzlichen Anforderungen im Umgang mit den pyrotechnischen Gegenständen, wie es im Gesetz steht. Feuerwerkskörper der Klasse zwei dürfen nicht an Jugendliche unter 18 Jahren abgegeben werden. Das Geschäftspersonal achte sehr darauf, dass diese Vorschriften auch eingehalten werden, war zu hören. Aber eine gewisse Anziehungskraft haben diese Gegenstände selbstverständlich auch auf Kinder und Jugendliche. Eltern müssen manchmal ihren Nachwuchs aus dem Umfeld dieser Ausstellung auf jegliche Art und Weise entfernen. Je nach Qualität und Art liegen die Preise im Bereich von zwei bis 50 Euro im Sortiment. Für die Kinder gibt es dann Knallfrösche, Kleinfeuerwerk und Tischfeuerwerk, das ihre Eltern für sie kaufen dürfen. Karsten Schlesiger von Edeka-Schlesiger hat in der Nähe der pyrotechnischen Gegenstände einen Feuerlöscher deponiert, um für einen Notfall gerüstet zu sein. In seinem Vollsortimenter berät der Geschäftsmann die Kunden, die sich mit Feuerwerkskörpern für die Silvesternacht eindecken. So auch Jakob Heer aus Nordhalden, der für die Silvesterfeier 35 Euro für Knallerei und Feuerwerk investiert hat. Polizeihauptkommissar Thomas Weißhaar, Leiter des Polizeipostens, wünscht sich eine unfallfreie und feuerfreie Silvesternacht. Er warnt vor selbstgebautem Feuerwerk. Damit sei bereits viel Unheil geschehen, heißt es in Polizei- und Feuerwehrkreisen.

Übrigens: In der Nähe von Kirchen und Pflegeheimen ist Böllern und Feuerwerk abbrennen grundsätzlich verboten. Außerdem können einzelne Gemeinden gewisse Gebiete zur feuerwerksfreien Zone erklären. In Blumberg sind derartige Zonen derzeit nicht bekannt. Mit dem Neujahrsböllern der Blumberger Schützengesellschaft am 1. Januar 2017, um zwölf Uhr, ist dann schon wieder alles vorbei. Das Böllern, zu dem die Bevölkerung eingeladen wird, ist beim Ärztehaus.