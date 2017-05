Hondingen Sieben Kinder feiern Erstkommunion in Hondingen

Sieben Kinder feiern Erstkommunion in Hondingen

Hondingen: Sieben Kinder feierten am Sonntag Erstkommunion in der Pfarrkirche St. Martin. Der feierliche Gottesdienst wurde von Pfarrer Karlheinz Brandl (hinten) zelebriert. Der Musikverein Hondingen, der Kirchenchor Riedböhringen sowie Birgit Greif an der Orgel umrahmten die heilige Messe. Unser Bild zeigt von links Lea Meilhammer, Jan Meilhammer, Thomas Scherer, Isabell Pfeifer, Robin Bäurer, Justin Rieger und Jakob Martin. Bild: Patrick Bäurer