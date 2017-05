Blumberg Seit 30 Jahren mobiler Verkauf der Metzgerei Hall in Kommingen

Die Landmetzgerei Hall aus Leipferdingen versorgt Kunden in Kommingen, Neuhaus und Randen vor Ort mit Frischware

Kommingen (gs) Es ist Donnerstag, 11 Uhr. Vor dem ehemaligen Gasthaus Ochsen in Kommingen warten einige ältere Frauen bereits auf den mobilen Metzgereiwagen aus Leipferdingen. Seit 30 Jahren steuert die Landmetzgerei Hall den Blumberger Stadtteil an und bietet frische Ware aus der eigenen Schlachterei feil. Seit 19 Jahren lenkt die Verkäuferin Luzia Hoffmann den kleinen Verkaufswagen. Sie kommt bei ihrer Donnerstagstour von Wiechs am Randen, und macht auch in Neuhaus und Randen Station.

"Meine Mitarbeiterin Luzia Hoffmann kommt mit den unterschiedlichen Kunden gut zurecht und macht ihre Arbeit ausgezeichnet", sagt ihr Chef Peter Wimmer. Er hat die sich seit 1962 in Familienbesitz befindliche Metzgerei mit ihrem Hauptgeschäft in Leipferdingen vor 16 Jahren von seinem Schwiegervater übernommen.

Die Kunden auf den Dörfern würden immer weniger, beklagt Wimmer. Die Familien würden immer kleiner. Dabei könne er preislich mit den großen Supermärkten mithalten. "Bei uns ist alles frisch und selbst hergestellt", betont er. Aber aufhören mit dem mobilen Verkauf will er nicht. Er hat auch einen großen Verkaufswagen laufen. Dieser steht dreimal auf dem Wochenmarkt in Konstanz sowie donnerstags in Oberbaldingen. Der kleine Wagen bedient samstags auch Watterdingen.

Ihre aktuellen Wochenangebote macht die Landmetzgerei Hall-Wimmer durch Handzettel für die Briefkästen der Haushalte bekannt. Ein Renner ist auch der Partyservice. "So, das war's für heute", sagt Luzia Hoffmann, die genau weiß, was ihre Kunden wünschen und klappt ihren Laden am Verkaufswagen herunter. Nun fährt sie auf den Randen und dann nach Hause nach Leipferdingen.