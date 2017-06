Blumberg Segelflug über Blumberg mit Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau

Eine fantastische Alpensicht mit Blick auf die Eisriesen des Berner Oberlandes bot am späten Donnerstagnachmittag ein Segelrundflug über Blumberg.

Es war mein Traum. Seit bald 20 Jahren. Einmal im Segelflugzeug über Blumberg in die Luft steigen und die ganze Landschaft von oben sehen. Markus Probst, der damalige Vorsitzende des Luftsportvereins Blumberg, hatte mir Mitte der 1990er Jahre von der fantastischen Alpensicht über Blumberg vorgeschwärmt mit Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau.

Heute mittag wusste ich noch nichts von meinem Glück, als ich dann auf dem Blumberger Luftlandeplatz mit Teilnehmern des Oldtimer-Fluglagers sprach, ergab sich plötzlich die Möglichkeit. Willy Waiblinger, fragte, ob ich nicht Interesse hätte, im Doppelsitzer Ka-2 einmal mit nach oben zu gehen. Ich hatte großes Interesse, zumal der Ka-2, der dem Oldtimer Club im Schweizer Schänies gehört, ein wunderschöner Oldtimer ist.

Kurz vor 17.30 Uhr wurden wir nach oben gezogen, Pilot Silvio Pollar und ich. Bald lag die Länge unter uns, im Osten war hinter dem Hohen Stoffeln und dem Hohentwiel der Bodensee zu sehen, unter uns, Blumberg und seine Ortsteile samt den Nachbarorten.

Am beeindruckendsten aber waren die Schweizer Alpen, eine schneebedeckte Kette am Horizont. Östlich der markante Säntis und die Churfürsten, in der Mitte die markanten Massive von Eiger, Mönch und Jungfrau, die drei bekannten Eisriesen des Berner Oberlands. Gut eine halbe Stunde blieben wir in der Luft, die wunderschönen Eindrücke und Bilder werde ich noch lange vor mir sehen.