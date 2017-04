Blumberg Sechs Mal Gold für Musikschule Blumberg

Sechs Schüler der Musikschule Blumberg erreichen Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold

Sechs Schüler der Musikschule Blumberg haben in einem mehrtägigen Lehrgang an der Bundesakademie in Staufen die Prüfung zum Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold erfolgreich bestanden. Sie wurden von ihren Musiklehrern Astrid Heider, Julia Guhl, Uwe Sauter und Michael Jerg bestens vorbereitet. Das Prüfungssystem der Jungmusikerleistungsabzeichen von Junior bis Gold sei an der Musikschule für alle Schüler verbindlich und damit Teil der Qualitätssicherung, berichtet Musikschulleiter Michael Jerg. Von links Lavinia Sauter Trompete, Fabienne Schreiber Querflöte, Thomas Kamezin Querflöte, Laura Winterhalter Klarinette, Sarah Schmidt Saxofon, Nicole Sauter Bariton. Bild: Musikschule