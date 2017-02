Blumberg Science Mobil präsentiert spannende Experimente in Blumberger Schulaula

Förderverein Science und Technologie begeistert Blumberger Schulkinder für Naturwissenschaften und Technik. In zwei Kursen an der Scheffelschule werden mehr als 200 Schülerinnen und Schüler der Realschule und der Scheffelschule unterrichtet

Das Science Mobil präsentierte in der Scheffelschulaula am Dienstag eine naturwissenschaftliche Show zum Thema "Material Genial": Wenn die Kleidung vor zuviel Sonne warnt. Stephanie Riegger, Leiterin der Fachgruppe MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) an der Realschule, hatte die Verbindung mit dem Förderverein Science und Technologie hergestellt und die Referenten Christiane Rohrer und Lars Schindler zu einem kleinen, wissenschaftlichen Vortrag mit Experimenten eingeladen. Die Referenten sehen diesen Vortrag als Ergänzung und Unterstützung für den Unterricht der MINT-Fächer an. Rohrer und Schindler hielten sich nicht lange mit der Vorrede auf und gingen sofort in die Vollen bei ihren Vortrag.

Dazu hatten sie auf der Bühne ein kleines Labor aufgebaut. Ihre Fragen an die Kinder, fesselten die Schülerinnen der fünften und sechsten Klassen der Realschule und Werkrealschule sofort. Sie waren voll dabei, als die ungewöhnlichen Materialien auf ihre spezifischen Eigenschaften überprüft wurden. So waren die Antworten der Kinder auf die Fragen, ob Autos ihre Farbe wie ein Chamäleon wechseln können, welche Materialien warnen vor Sonnenbrand, kann Blut leuchten und was ist alles im Blut drin, recht vielfältig. Gibt es Materialien, die Flüssigkeiten verschwinden lassen können, oder wie können Gebäude vor Feuer geschützt werden, waren die nächsten Themen. Um dies zu prüfen, mischten die Referenten allerlei Mixturen zusammen, experimentierten mit diesen Substanzen und bestrahlten mit UV-Lampen Materialien und Stoffe, die sich veränderten.

Assistiert wurden die Vortragenden dabei von Schülerinnen und Schülern, die sich gar nicht so ungeschickt anstellten. Die Kinder sind den Fragen nachgegangen, ob es in Zukunft Kleider gibt, die vor UV-Strahlung warnen, wird die Automobilindustrie Lacke entwickeln, die durch die Sonneneinstrahlung ihre Farbe verändern und somit dazu beitragen, Energiekosten zu senken. Mit diesem Unterricht konnte wohl der Grundstein für ein naturwissenschaftlich-technisches Verständnis gelegt werden.