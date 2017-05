Blumberg Schwarzwaldhof investiert in Blumberg weitere vier Millionen Euro

Der Schinkenhersteller Schwarzwaldhof investiert in Blumberg dieses Jahr weitere vier Millionen Euro

Blumberg – Der Schwarzwaldhof in Blumberg investiert dieses Jahr rund vier Millionen Euro in den Standort Blumberg. Das erklärten die beiden Bereichsleiter Andreas Pöschel und Andreas Göhring am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz dem SÜDKURIER. Am Montag habe die Gesellschafterversammlung von Edeka Südwest 1,1 Millionen Euro für den Bau einer dritten Produktionslinie für Rohschinkenwürfel-Packungen genehmigt, sagten Pöschel und Göhring. Seit Mai 2007 ist der Schwarzwaldhof eine Tochter von Edeka Südwest, die Gesellschafterversammlung hat am Montag im Schwarzwaldhof in Blumberg getagt.

Mit der neuen Investition wird der Schwarzwaldhof seit 2015 insgesamt mehr als 16 Millionen Euro in den Standort Blumberg investiert haben.

Der Umsatz 2016 lag mit 58 Millionen Euro deutlich über dem Umsatz von 56,3 Millionen Euro im Jahr 2015, mengenmäßig wurde eine Steigerung um 4,1 Prozent auf 10 426 Tonnen Wurst und Schinkenwaren erzielt. Rohschinken gehört mit Rohwurst zum größten Produktsegment des Schwarzwaldhofs und umfasst rund 85 Prozent.