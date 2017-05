vor 1 Stunde Bernhard Lutz Blumberg Schwarzwaldhof investiert in Blumberg vier Millionen Euro

Der Wurst- und Schinkenhersteller Schwarzwaldhof in Blumberg investiert dieses Jahr vier Millionen Euro in Blumberg. Mit insgesamt 10 426 Tonnen wurde in Blumberg die größte Menge an Wurst- und Schinkenwaren produziert, seit der Schwarzwaldhof zu Edeka Südwest gehört. Die Übernahme war im Mai 2007 erfolgt