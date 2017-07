Blumberg Schwarzwaldhof in Blumberg auf Rekordkurs

Der Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei besuchte am Montag den Schinken- und Wurstwarenhersteller Schwarzwaldhof in Blumberg. Die Firma investiert kräftig, aktuell wartet sie auf die Baugenehmigung durch das Landratsamt für neuen Kamin

Blumberg – Die gute Entwicklung beim Schwarzwaldhof in Blumberg geht weiter. Nach 58 Millionen Euro Umsatz im Vorjahr wird der bekannte Schinken- und Wursthersteller wohl schon dieses Jahr die 60-Millionen-Marke erreichen. Das machten die beiden Bereichsleiter Andreas Pöschel und Andreas Göhring und Christhard Deutscher, Pressesprecher von Edeka Südwest, am Montag bei einem Besuch des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei und seines Büroleiters Bernd Böhm deutlich. Für dieses Jahr waren eigentlich 58,8 Millionen Euro Umsatz geplant für 2018 dann 59,8 Millionen Euro. Doch nach dem ersten Halbjahr 2017 lägen sie bereits zehn Prozent über dem Vorjahr und fünf Prozent über Plan.

In einer Präsentation stellten die beiden Bereichsleiter dem Abgeordneten das Unternehmen vor. Ende 2012 wurde umstrukturiert, der Schwarzwaldhof trennte sich von den letzten fünf C+C-Märkten. Danach stieg die Eigenproduktion von 8700 auf 10 700 Tonnen Fleischwaren im Vorjahr. Noch nie hatte die Firma soviel selbst produziert, auch nicht zu Zeiten, als sie noch zur Lutz Fleischwaren AG gehört hatte. Zum guten Absatz trägt auch die plakative Werbung bei. Speziell für jüngere Kunden wurden ein fetziges Video produziert und ins Internet gestellt.

Zur Person

Christhard Deutscher (41) studierte in Karlsruhe und Nürnberg BWL, danach arbeitet er zunächst in einem Unternehmen im IT-Bereich. 2004 wechselte er zu Edeka Südwest mit Sitz in Offenburg und war dort in der Unternehmenskommunikation tätig, seit 2009 ist er Leiter der Unternehmenskommunikation und Pressesprecher.

Der Schwarzwaldhof steht für Qualität

Christhard Deutscher, Pressesprecher von Edeka Südwest, sieht die selbstständig agierende Tochter Schwarzwaldhof in Blumberg als Aushängeschild.

Herr Deutscher, was bedeute der Schwarzwaldhof in Blumberg für Edeka Südwest?

Der Schwarzwaldhof produziert Schinken und Wurstwaren in hervorragender Qualität, er ist innovationsfreudig, wirtschaftet nachhaltig und trägt so zur Wertschöpfung von Edeka Südwest mit bei.

Welche Perspektive sehen Sie für den Schwarzwälder Schinken?

Wir sehen, dass der Verbraucher regionale Produkte schätzt und nachfragt und der Schwarzwälder Schinken ist ein gutes Beispiel dafür, weil beim Schwarzwaldhof sämtlicher Rohstoff für den Schwarzwälder Schinken aus Baden-Württemberg bezogen wird.

Welche Stärken und Chancen hat der Südwesten als Region?

Unser Anspruch ist, den Anteil lokaler und regionaler Produkte zu erhöhen. Ein Beispiel ist die Gärtnersiedlung Hegau bei Singen, wo wir mit den Gemüsebauern der Reichenau dabei sind, Paprika und Biogurken anzubauen, Produkte, die wir sonst aus dem Ausland bezogen haben. Dadurch haben wir kurze Transportwege, die Wertschöpfung erfolgt in der Region und wir schützen die Umwelt."