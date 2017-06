Riedöschingen Schulfruchttag in Riedöschingen begeistert alle

Schulfruchttag in Riedöschingen begeistert alle

Kunterbuntes und leckeres Obst konnten die Grundschüler in Riedöschingen am Schulfruchttag erleben und genießen

Riedöschingen (blu) Obstpfauen, Gemüseeulen oder Joghurteis mit Waldbeeren – mit Begeisterung schnippelten verzierten und rührten die Kinder der Frobenius-Thomsin-Schule am 27. Juni anlässlich der Schulfruchttage, teilt Rektorin Angelika Sitte mit. Das anschließende Essen ließ die Kinderaugen leuchten.

Die Schulfruchttage sind landesweite Aktionstage in Baden-Württemberg, die im Rahmen des EU-Schulobst- und -gemüseprogramms stattfinden, heißt es in der Mitteilung der Schule. An diesem Programm nimmt die Frobenius-Thomsin-Schule laut Sitte schon im zweiten Jahr teil und bekommt jede Woche leckere Äpfel geliefert. Die Aktionstage bieten eine optimale Gelegenheit, Kinder für frische Früchte zu begeistern, ihre Kompetenzen im Umgang mit Lebensmitteln zu stärken und ihr Wissen über Obst und Gemüse zu vertiefen.

An verschiedenen Stationen hatten die Kinder in jahrgangsübergreifenden Gruppen Gelegenheit, Obst und Gemüse mit allen Sinnen zu erfahren, fruchtige Redensarten in der deutschen Sprache zu entdecken und sich spielerisch mit der Bedeutung der Früchte für unseren Körper auseinanderzusetzen. Naturwissenschaftlichen Phänomenen wie Oxidation, Osmose oder Löslichkeit kamen die kleinen Forscher beim Experimentieren auf die Spur. Exemplarisch säten die Kinder Kresse, um das Wachstum von Kräutern auch zu Hause beobachten zu können.

Durch die Aktionen am Schulfruchttag lernten die Kinder viel Neues über Obst und Gemüse und allzu schnell näherte sich ein lehrreicher Schulvormittag dem Ende.