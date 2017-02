Blumberg Schüler genießen die Blumberger Eisbahn

Schellenberger Grundschule in Hausen vor Wald verlegt Wintersporttag nach Blumberg. Auch die Blumberger Eichbergschüler genießen die Eisfläche

Blumberg (bal) Über 100 Schülerinnen und Schüler der Schellenberger Grundschule aus Hausen vor Wald und der Blumberger Eichberg-Grundschule erlebten gestern Vormittag einen wunderschönen Sporttag auf der Blumberger Eisbahn. Allein 55 Kinder aus Hausen vor Wald und Umgebung kamen mit ihrer Schulleiterin Monika Wiederholl und den Klassenlehrern Sarah Roser und Horst Grunow. Auch Blumberger Schülerinnen und Schüler waren zahlreich vertreten. Sie tobten über die Eisfläche, knallten oftmals gegen die Bande und landeten auf dem Hinterteil. Das steckten die Kids ohne zu klagen weg. Die Pädagogen hatten alle Hände voll zu tun, damit alles in vernünftigen Bahnen verläuft. Es gab die kleinen Flitzer, die alle schon Eissporterfahrungen gesammelt hatten. Einige Mädchen und Jungen machten ihre ersten Schritte entlang der Bande. Es gab Spaß auf allen Ebenen. Die Schlittschuhe hatten sich die meisten Kinder bei Jürgen Mahler, Wolfram Kuntz und Heinz Weiner von der Rentnergruppe "Aktivis" ausgeliehen. Die drei Aufsichtspersonen achteten darauf, dass die Eisläufer Handschuhe trugen. "Damit wollen wir größeren Verletzungen vorbeugen, die bei Stürzen durch die Kufen der Schlittschuhe entstehen", sagte Wolfram Kuntz. Natürlich hatten die Lehrerinnen und Lehrer auch immer ein wachsames Auge auf ihre Schützlinge. Einige Mütter hielten sich im Bandenbereich auf und schauten wohlwollend auf ihre Kids. Am Küchenwagen bildeten sich zeitweilig lange Schlangen. Die Grillwürste von Christian Hartmann, ebenfalls von den Aktivis, waren sehr gefragt. Unterstützt wurde der Rentner von seinem Kollegen Horst Weiner. Für die Kinder und Lehrkräfte stand jetzt schon fest, falls möglich, möchten sie nächstes Jahr wieder mit den dritten und vierten Klassen auf der Matte, sprich Eisfläche, stehen. Am Nachmittag kamen Mädchen und Jungen aus Blumberger Schulen, um sich auf ihrer Eisbahn zu vergnügen. Mit dem Mondscheinlauf und einer Eisdisco endet am Samstag das Eisbahnvergnügen.