Blumberg Schnellbus von Blumberg nach Donaueschingen

Blumberg – Der Blumberger Gemeinderat berät am Donnerstag den Nahverkehrsentwurf des Landratsamts. Von den Ortschaftsräten und den Fraktionen gingen etliche Stellungnahmen ein. Der heutige Beschluss mündet in einer Stellungnahme der Stadt an das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis, die Abgabefrist endet am 17. Juli.