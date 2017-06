Blumberg Schafskälte bremst Besucher im Blumberger Freibad aus

Besucherzahlen im Blumberger Panoramabad seit letzten Sonntag täglich nur im zweistelligen Bereich. Seit Donnerstag geht es im Freibad wieder aufwärts

Blumberg (bal) Der scharfe, kalte Wind und der zeitweise verhangene Himmel hat in den letzten Tagen kaum jemanden hinter dem "Ofen" hervorgelockt. Jetzt gehe es aber der Sonne entgegen, ist Schwimmmeister Bernd Frank zuversichtlich. So dürfte Bürgermeister Keller schon in der kommenden Woche den 10000sten Badegast auszeichnen, ergänzte er. Das Frühschwimmer am Dienstag und Donnerstag einer jeden Woche, ab 07.30 Uhr, werde von den berufstätigen Schwimmerinnen und Schwimmer gerne angenommen. Hier habe in der Regel Gabriele Waßmer, Vorsitzende des DLRG Ortsverbands, die Aufsicht, sagte Frank, der ein gutes Verhältnis mit dem Panoramabadpersonal pflegt. Mitglieder der DLRG unterstützen den Schwimmmeister auch an den Wochenenden. Die beiden Kassiererinnen, Ute Schwarz und Michaela Gundulach, haben bisher keine Probleme mit den Badegästen, wobei auch die Freundlichkeit des Panoramapersonals insgesamt eine große Rolle spiele, so jedenfalls viele Panoramabadgäste. Einige Freibadbesucher beanstanden die geringen Wassertemperaturen vor allem im Kinderplantschbecken. "Das Badewasser des Beckens wird morgens von mir auf eine Temperatur von 25,5 Grad, wie vorgeschrieben, gebracht", sagte Bernd Frank auf Nachfrage. Die Wassertemperatur in den Schwimmerbecken liegt im Bereich von 24 Grad. Für eine Schwimmerin wie Alexandra aus Radolfzell ideale Voraussetzungen, wenn sie 60 Bahnen, das sind gleich dreitausend Meter, kraulend hinter sich bringt. Immer wenn sie in Blumberg zu tun habe, führe auch ihr Weg ins schöne Panoramabad, schwärmte sie. Pia Ludwig, Carina Spelz und Viktoria Weber nehmen die Freizeitanlage am Eichberg so oft es gehe in Anspruch. Bei Carina ist auch ihr Baby Martha immer mit von der Partie. Noch ein paar statistische Zahlen: Die Pforten des Freibads öffneten sich am 13. Mai 2017. Am Wochenende des 27. und 28. Mai 2017, strömten insgesamt 1800 Personen ins Freibad. Am Freitag, 19. Mai, ein "schwarzer Freitag", verzeichnete das Bad gerade einmal 25 Badegäste.-