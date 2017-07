Blumberg Sanierung des Blumberger Panoramabads günstiger als eingeplant

Der Gemeinderat hört heute den Schlussbericht über die Sanierung des Blumberger Panoramabads. Mit 4,82 Millionen Euro lag man unter dem Kostenrahmen von fünf Millionen Euro

Blumberg (blu) Die Sanierung und Modernisierung des Blumberger Panoramabads war mit netto 4 822 418 Euro günstiger als vorgesehen. Das geht aus dem Schlussbericht hervor, den der Blumberger Gemeinderat in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag hört. Der Gemeinderat hatte einen Kostenrahmen von fünf Millionen Euro netto vorgegeben, aufgeteilt in den Haushalten 2014 bis 2016. Dies war ausreichend, obwohl im Laufe der Arbeiten immer wieder unvorhersehbare Hürden auftraten, angefangen bei den Erdarbeiten, als unter anderem ein großer Öltank ausgebaggert werden musste. Möglich wurde dies durch eine strikte Kostendisziplin. Der mit Abstand größte Posten "Baukonstruktionen und Technische Anlagen" lag mit 3 134 649 Euro noch unter dem Kostenanschlag.

Das Blumberger Panoramabad wurde in den Jahren 2014 bis Frühjahr 2016 grundlegend saniert und modernisiert. Den Beschluss für die Sanierung fasste der Gemeinderat im Herbst 2103. Damit einher gingen eine Bürgerbeteiligung und Fragebogenaktion, es folgte die Variantenauswahl.

Schwerpunkte des Projekts waren die Neugestaltung der Becken, die Reduzierung der Wasserflächen von 2100 auf 1200 Quadratmeter, ein Kombibecken mit Sprungbereich, Schwimmbereich und Entspannungszone, ein Nichtschwimmerbecken mit neuer Halbschalenrutsche, eine Breitwellenrutsche und ein Wasserpilz, die Vergrößerung der Liegeflächen, die Komplettsanierung des Eingangs- und Umkleidegebäudes sowie die Neugestaltung des Kiosks sowie als Herzstück der Neubau eines Filtergebäudes mit einer komplett neuen Badewassertechnik. Am 14. Mai 2016 wurde das Panoramabad wieder eröffnet.

Zahlen

Kostenrahmen: Der Gemeinderat bewilligte 5 000 000 Euro netto, ausgegeben 4 822 418 Euro netto, Mehrwertsteuer: 897 720 Euro; insgesamt 5 720 138 Euro. Die Einzelposten: Erschließung 313 767,14 Euro; Baukonstruktionen und Technische Anlagen 3 134 649,07 Euro; Leistungen durch Dritte 104 234,36 Euro; Außenanlagen 524 787,49 Euro; Ausstattung und Kunstwerke 18 913,14 Euro; Honorare 726 066,96 Euro. (blu)