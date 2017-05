Nordhalden Sanierung der Hausmülldponie in Nordhalden bringt viele Ökopunkte

Die alte Hausmülldeponie Kluserboden in Nordhalden ist jetzt saniert, der Körbelbach fließt wieder frei. Die Stadt Blumberg erhält dafür rund 120 000 Ökopunkte

Nordhalden – Dass die Firma Holzbau Fluck in Riedböhringen bauen konnte, ist auch der ehemaligen Hausmülldeponie Kluserboden bei Nordhalden zu verdanken. Für die Erschließung des neuen Gewerbegebiets Blumberg B 27, wo die Holzmanufaktur Fluck neu gebaut hat, benötigte die Stadt Blumberg für den Umweltausgleich nach eigenen Angaben circa 250 000 Ökopunkte. Und rund 120 000 Ökopunkte brachte die Sanierung der ehemaligen Deponie.

Zwischen den Blumberger Ortsteilen Neuhaus und Nordhalden ist durch das Projekt neuer Lebensraum entstanden. Im Oktober begann die Tiefbaufirma Steuer aus Kommingen mit der Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Kluserboden, inzwischen sind die Arbeiten weitgehend erledigt. Der Körbelbach, der in den Jahren nach den Zweiten Weltkrieg zum großen Teil verdolt wurde, damit die Landwirte die Flächen besser bewirtschaften können, fließt wieder offen. Über einem Teil des verdolten Bachs war in den 1950er und 1960er Jahren eine Hausmülldeponie angelegt worden. Als der Bachkanal undicht wurde, trat am unteren Ende Hausmüll aus: es musste saniert werden. Seit 2012 war die Stadt Blumberg deshalb mit den Behörden in Kontakt.

Nun soll nur noch das Ufer bepflanzt werden. Ende Juni, so schätzt Firmenchef Friedrich Steuer, seien sie mit allem fertig. Das würde passen, feierte Nordhalden doch am Samstag, 1. Juli, mit einem Dorffest sein 850-jähriges Bestehen.