Donaueschingen Saisonstart im Blumberger Panoramabad

Beliebte Blumberger Freizeigeinrichtung hofft dieses Jahr auf 40 000 Badegäste. Beim Saisonstart geht eine Frau als erste in den Fluten

Blumberg – Großes vorgenommen haben sich die Verantwortlichen Betreiber des Panoramabades. Nachdem in der Saison eins nach Umbau und Modernisierung im vergangenen Jahr – und dies bei einem mäßigen Sommer – 35 000 Besucher ins Bad kamen, will man in diesem Jahr die Marke 40 000 knacken.

In Zeiten sprudelnder Steuergelder soll und muss zwar ein Hauptaugenmerk auf der Reduzierung der Schuldenlast – beziehungsweise Rücklagenbildung liegen, aber nicht alles darf unter das "Kopfkissen" gepackt werden. Denn, der Bürger bekommt beispielsweise im Betrieb eines Freibades wieder etwas von seiner durch Gesetz verordneten Abgabenlast zurück. Zwar bezahlt man Eintritt in die öffentlichen Einrichtungen, doch diese decken lange nicht den Aufwand. Und so geht Blumberg in die zweite Saison des Panoramabades, auch wenn es rings um Blumberg am Samstag kräftig schauerte. Zur Eröffnung lugte über dem Bad teils die Sonne durch die sich auflockernde Wolkendecke. Und noch bevor Bürgermeister Markus Keller das Bad offiziell freigeben konnte, zog schon eine Schwimmerin ihre Bahnen.

Es war ein netter Empfang, lediglich das lange Beinkleid einiger Besucher mochte noch nicht so ganz das Freibad-Feeling aufkommen lassen. Dennoch, einige – besonders im Alter U18 – scharrten schon mit den Hufen, um ihre Saltos vom Sprungturm zu machen, oder erstmals in diesem Jahr die beiden Rutschbahnen auszuprobieren. Der Bürgermeister, stilecht mit Rettungsboje a la Baywatch, – einige vermissten die rote Badeshorts – , stürzte sich nicht in die Fluten, mit einem gratis Gläschen Sekt machte er dies bei den Besuchern aber wieder wett.

Natürlich gingen im Anschluss an die Eröffnung nicht alle in das fein herausgeputzte Edelstahlbecken, aber man nahm die Gelegenheit wahr, noch einmal einen Rundgang durch das Bad zu machen, und alles in Augenschein zu nehmen.

Auch die DLRG Ortsgruppe Blumberg nutzte die Baderöffnung zur Werbung in eigener Sache, unter anderem demonstrierten sie, wie man sich zu verhalten hat, wenn man beispielsweise mit Kleidern ins kühle Nass fällt. Beim Deutschen Roten Kreuz konnte man seien Wiederbelebungskenntnisse auffrischen. Eine Abordnung vom Fitnessstudio Clever Fit, und die Stadt Blumberg mit einem Glücksrad rundeten zu Musik von zwei Discjockeys eine gelungene Freibaderöffnung ab.

Info:

Die Öffnungszeiten

Das Panoramabad ist ab sofort Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 9:30 bis 19 Uhr geöffnet. Am Dienstag und Donnerstag für das Frühschwimmen bereits ab 7:30 Uhr. Von Juni bis August wird die Badöffnungszeit bis 20 Uhr verlängert. Bei schlechtem Wetter können die Öffnungszeiten individuell abgeändert werden. In den Ferien wird die Öffnungszeit am Morgen bereits auf 9 Uhr vorverlegt. (rom).