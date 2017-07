Blumberg Sachbeschädigung bei Energieversorgung Südbaar in Blumberg  Täter ausfindig gemacht

Sachbeschädigung bei Energieversorgung Südbaar in Blumberg – Täter ausfindig gemacht

Bei Energieversorgung Südbaar in Blumberg beschädigten fünf Jugendliche die Fassade. Die Videokamera des Unternehmens hielt die Tat und die Jugendlichen fest

Polizei

Fassade an ESB-Gebäude beschädigt

Blumberg (bal) Bei der Energieversorgung Südbaar in der Leo Wohleb-Straße in Blumberg haben vorigen Freitag um 19.30 Uhr fünf Jugendliche die Gebäudeaußenfassade beschädigt. Mit einem Kabelabschnitt, gefunden auf der gegenüberliegenden Straßenseite, hat einer der Täter eine Spezialplatte der Fassade zertrümmert. Betriebsleiter Thomas Eckert kann derzeit noch nicht sagen, wie hoch der Schaden ist. "Wir haben der Polizei Bilder, aufgenommen mit unseren Gebäudekameras, übergeben. Darauf sind fünf Jugendliche, drei davon auf ihren Fahrrädern, bei der Tatausführung zu sehen. Die Jungs täten gut daran, sich beim Polizeiposten zu melden, bevor wir weitere Ermittlungen durchführen", war von Thomas Hackenjos, derzeit der diensthabende Polizeibeamte, am Mittwochvormittag zu hören. doch die Ermittlungen ergaben schnell den Erfolg. Im Lauf des Mittwochnachmittags wurde der Täter durch die Zusammenarbeit der ESB mit der Polizei ausfindig gemacht.