Blumberg-Fützen SV Fützen landet mit der Dorfolympiade einen Volltreffer

Unterhaltsames Sportwochenende des SV Fützen mit Fußball und der Dorfolympiade. Das Dorffest ist immer noch Anziehungspunkt für Sportler und Einwohner.

Fützen (bal) Am Sonntag ruhte König Fußball beim Fützener Sportfest für einigen Stunden. Es galt, die traditionelle Dorfolympiade durchzuführen. Ein Parcours mit fünf Stationen hatten Andreas Palka, Udo Frank und Fabian Jakob auf das Fußballfeld verlegt. Acht Teams schickten insgesamt 32 Sportbegeisterte aller Altersklassen auf das Feld. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften sich an den Stationen Big Pack Hüpfen, am Melkspiel, beim Hufeisenwerfen, an der Hula-Hoop Kette und als Wellenreiter vergnügen. In drei Kategorien spielten die Mannschaften. Vor Beginn der Wettkämpfe setzten die Mannschaften einen Joker für die Disziplin, in der sie sich am meisten zutrauten. Einige hatten dafür die richtige Station ausgesucht. Nach der Einweisung der Teams durch den Vereinsvorsitzenden Andreas Palka ging es gleich zur Sache. Geschickt mussten die Männer, Frauen und Kinder vorgehen, um vorne in der Tabelle mitmischen zu können. Bei den Männern waren es die Eggäsli-Narren, die wie schon im Vorjahr die Nase vorn hatten, gefolgt von den Musikern und dem 1. FC Wadenkrampf, einer Formation der Fußballclubs. Das Team Frauenpower belegte bei den Damen den ersten Rang, vor den Fü Mädls (Fützener Mädels) und den Musikerinnen des Musikvereins Fützen. Bei der Jugend und den Kindern schnitten die Bohlgangs am besten ab. Mit nur einem Punkt weniger folgte die Minigarde von der Eggäsli-Zunft. Die Dorfolympiade-Teilnehmer zeigten sich von ihrer besten Seite. Ehrgeiz zeigten die Kinder und Erwachsenen auf allen Ebenen. Dabei nahmen sie auch Duschen und Stürze in Kauf. An Geschick ließen sie es nicht fehlen.

Die zahlreichen Zuschauer spendeten Beifall. Ihnen war der Spaß an dieser Veranstaltung anzusehen. Der Applaus war den Akteuren sicher, wenn eine gute Leistung gezeigt wurde. Am Ende konnten sich die jeweils Gruppenersten über die Wanderpokale freuen, die ihnen von Andreas Palka verliehen wurden. Dazu gab es, wie für die anderen Teams auch, Präsente der verschiedensten Art. Der Fußballplatz stand nach dem Abwalzen dann wieder für die Fußballspiele zur Verfügung.