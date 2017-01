Blumberg SÜDKURIER-Aktionstag auf der Eisbahn ein Renner

Einen Volltreffer landete der SÜDKURIER bei seinem Aktionstag auf der Blumberger Eisbahn. Bei Kaiserwetter fanden sich am Samstag zahlreichen Besucher und Eisläufer ein, um einen tollen Wintersporttag auf der Eisbahn zu erleben.

Lange vor Öffnung der Eisbahn fanden sich schon zahlreiche Eisläufer ein, um als erste auf die Bahn zu kommen. Dass der SÜDKURIER zum kostenlosen Schlittschuhlaufen und zum kostenlosen Schlittschuhausleihe einlud, brachte offensichtlich noch mehr Fans aufs Eis, so auch eine ganze Gruppe aus Titisee-Neustadt, die voll des Lobes waren. Zudem konnte man sich mit kostenloser heißer Schokolade wieder aufwärmen. So tummelten sich bereits kurz nach Öffnung der Bahn zahlreiche Kufenflitzer auf dem Eis. "Das Konzept die Kinder auf das Eis zu kriegen ging perfekt auf", so Thomas Sausen, SÜDKURIER-Anzeigenverkaufsleiter Schwarzwald-Baar-Heuberg, der selbst aus Blumberg stammt und hier wohnt.

Auch die Besucher zeigten sich begeistert von der Aktion, dennoch wünschte sich beispielsweise Maximilian aus Blumberg, dass man doch vielleicht das Eis vor dem Öffnen der Bahn wieder aufbereitet, war es vom Vortag doch noch ordentlich zerfahren, und somit ziemlich stumpf. Auch die drei Aulfinger Mädels Maren, Sarona und Jasmin hatten großen Spaß beim SÜDKURIER-Aktionstag, sie genossen zudem die kostenfreie heiße Schokolade am SÜDKURIER-Stand zwischendurch. Für die Besucher rund um die Eisbahn war ebenfalls gesorgt, die Heizstrahler und die Bewirtung ließen ebenfalls keine Wünsche offen. Optimal spielte auch das Wetter mit, bei strahlend blauem Himmel konnten die Eisläufer ihre Runden fahren.