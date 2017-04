Blumberg Roboter AG der Realschule Blumberg erfolgreich

Die Blumberger Realschüler der Roboter AG zeigen ihre Kreativität und ihr technisches Können auf einem Wettbewerb in Kressbronn

Blumberg (blu) Die Roboter AG der Realschule Blumberg nahm am Samstag mit Erfolg am "ifm robotic school challenge" in Kressbronn teil, teilt die Realschule mit.

Einen Roboter zu bauen und zu programmieren, der innerhalb von zwei Minuten autonom einer Linie entlang fährt, einen Becher treffsicher umgedreht in ein Feld schiebt und schließlich noch Schwämme gestapelt transportiert, ist keine leichte Aufgabe. Mit 14 Schülerinnen und Schüler nahm die Roboter AG der Realschule Blumberg unter der Leitung von Annette Meyer diese Herausforderung an und bewies starke Nerven.

Besonders stolz sei das Fünftklässler-Team mit Nico Simon, Julia Schrempp und Benjamin Sigwart, heißt es. Sie waren zum ersten Mal beim Wettbewerb mit dabei und erzielten gleich Platz 3 bei zwölf Mannschaften in der Unterstufe. Aber auch die Ergebnisse der Klassenstufen 7 bis 10 können sich sehen lassen: So erzielte das Team mit Kai Blessing, David Schrempp, Jannis Scheu, Marius Rösch und Tina Götz Platz 4. Jonas Weh und David Fluck räumten Platz 5 ab. Sebastian Fetscher, Fabienne Wölfle und Philipp Guthmann erreichten Platz 8 bei 11 Mannschaften. Mit diesem Auftakt geht es am 1. Juli weiter zum „2. Chiron Robo Cup“ nach Tuttlingen, wo es darum geht, den Titel des Vorjahrs zu verteidigen.