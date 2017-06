Blumberg Robert Brutsche berichtet beim Blumberger Altenwerk St. Andreas über die Ur-Donau

Robert Brutsche aus Fützen berichtete am Dienstag beim Blumberger Altenwerk St. Andreas über die Ur-Donau

Groß war in Blumberg das Interesse beim Altenwerk St. Andreas am Dienstag an einem Vortrag von Robert Brutsche aus Fützen (rechts) über die Ur-Donau. Gabriele Butscher (Mitte) und Gisela Meister (links), Sprecherinnen des neuen Vorstandsteams, wollen jedes Treffen mit einem Vortrag bereichern. Bild: Bernhard Lutz