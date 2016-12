Blumberg Riedöschinger lauschen der Weihnachtsgeschichte an Heiligabend

Die Riedöschinger lauschen an Heiligabend dieses Jahr der Weihnachtsgeschichte.

Die Riedöschinger Gemeinde feierte am Nachmittag des Heiligabend eine Krippenfeier in der Kirche St. Martin. Wegen der Vorbereitungen für das bevorstehende Narrentreffen gab es ausnahmsweise kein Krippenspiel. Dafür stellte Pfarrgemeinderat Bertram Sutter die traditionelle Weihnachtsgeschichte bildhaft vor und bezog dabei auch alle Kinder toll mit ein. Die Kommunionkinder des nächsten Jahres Katja Sutter, Lavinia Schey und Madison Weber lasen die Fürbitten vor. Im Anschluss an den Gottesdienst lud der Pfarrgemeinderat zu Punsch, Glühwein und Gebäck in den Josefsaal ein, wo die Bläsergruppe Sentino (Bild) die Besucher wie bereits in der Kirche weihnachtlich unterhielt.