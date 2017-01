Blumberg-Riedöschingen Riedöschinger Wunschtraum geht in Erfüllung

FC Riedöschingen zieht erfolgreiche Bilanz. Erste Mannschaft inKreisklasse aufgestiegen.

Ein umfangreiches Programm wartete an der Generalversammlung des FC Riedöschingen auf die zahlreichen Vereinsmitglieder. Der Vorsitzende, Mathias Schey, im letzten Jahr wurde er in dieses Amt gewählt, informierte über die Tagesordnung. Neben den üblichen Regularien eines Fußballclubs standen Teilneuwahlen und Ehrungen an. In seinem Bericht machte Schey deutlich, dass die finanziellen Verpflichtungen wie die Tilgung der Darlehen reduziert werden konnten. Er sprach seinen Mitstreitern seine Anerkennung für ihr Engagement aus. In sportlicher Hinsicht sei es mit dem Aufstieg der 1. Mannschaft in die Kreisklasse A und die guten Platzierungen der 2. Mannschaft, der Damenmannshaft und den Gruppierungen im Jugendbereich ein erfolgreiches Jahr gewesen, so seine Ansage.

Bei den Teilneuwahlen wurden der zweite Vorsitzende Björn Werhan, der Schriftführer Andreas Zeller, Kassierer Andreas Metzger, Spielausschussvorsitzender Andreas Schorpp und sechs Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Die neu gewählten Vorstandsmitglieder der Jugendabteilung mit ihrem Jugendleiter Michael Weidner wurden ebenfalls von der Versammlung bestätigt. Der Club-Chef freute sich über die vielseitigen Aktivitäten mit den Spielgemeinschaftspartner im Jugendbereich.

Björn Werhan las den Geschäftsbericht des abwesenden Schriftführers Zeller vor. Der Rückblick beschäftigte sich mit den Aktivitäten auch außerhalb der sportlichen Ebene. Insgesamt 13 Vorstandssitzungen seien notwendig geworden, damit auch ein kleiner Verein wie der FC funktioniere, hieß es. Der Fußballverein könne auf seine 330 Mitglieder bauen. Einen umfangreichen Kassenbericht hatte der Amtsverwalter Andreas Metzger abzuarbeiten. Mit der Tilgung der Darlehen sei ein großer Batzen von Verbindlichkeiten zu bewältigen gewesen. Deshalb dominieren derzeit die Verbindlichkeiten bei den Bilanzen. Der Kassierer habe seine Amtsgeschäfte hervorragend bewältigt, bescheinigte Kassenprüfer Hermann Schwarz.

Es folgten die Berichte des Spielausschussvorsitzenden, Andreas Schorpp, der Trainer der Herren- und Damenmannschaften Gerd Hanzer und Georg Keller, des bisherigen Jugendleiters Markus Wahl und der Vertreterin der Gruppierung "Dance, Gym und Fun", Sabine Mettler. Fazit der Berichte: Die Leistungen und die erzielten Ergebnisse in den einzelnen Klassen können sich sehen lassen. Das Vorstandsteam ehrte Klaus Fuhrer, Björn Werhan, Karina Schorpp, Andreas Schorpp, Michael Schey für langjährige Mitgliedschaft und Tätigkeiten.

Die Jugendabteilung

Die Jugendabteilung des FC Riedöschingen hat derzeit 42 Mitglieder. Zum Team gehören Michael Weidner als Leiter, Stellvertreterin Corinna Hornund, Schriftführerin Maren Schorpp, Kassierer Andreas Steuer, Jugendtrainer Michael Weidner. Es bestehen Spielgemeinschaften mit SV Hondingen, VfL Riedböhringen, SV Fützen, TuS Blumberg.