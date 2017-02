Blumberg Riedöschinger Narren punkten beim Programmabend

Beim Programmabend in der Kompromissbachhalle zeigt sich die Riedöschinger Vereinsgemeinschaft in Hochform.

Unter dem Motto "Fluch der Karibik" stach die Riedöschinger Vereinsgemeinschaft bei ihrem traditionellen Programmabend in See. Nach dem Einstieg des Narrenpräsidenten Arthur Effinger vom Narrenverein Blauer Stein verwandelte sich die Kompromissbachhalle in ein Meer gut gelaunter Narren. Allein die Sprüche von Ansager Ingfried Rothermund waren das Eintrittsgeld wert. Mit fast schwarzem Humor führte er mit immer passenden Pointen durch ein abwechslungsreiches Programm. Der Musikverein unter Steuermann Roland Schey war ebenfalls in Hochform. Von "Smoke on a water" bis zum Narrenmarsch "Hans blieb do" war das Repertoire ein bereichernder Programmpunkt für sich.

Nach dem Einmarsch und Eröffnungstanz der historischen Steinmännle und Vulkangeister des Narrenvereins Blauer Stein ging es auf der Bühne Schlag auf Schlag. Mit ihren Sketchen im Wirtshaus sorgten die Ministranten gleich für gute Laune. Heike Rocha dos Santos hatte ihre Schützlinge wieder mit viel Witz vorbereitet. Ihre pfiffigen Einlagen sorgten für manche Lachsalven. Mit Pfannen und Kochlöffel sorgte im Anschluss die Trachtengruppe mit ihrer Tanzparodie "Smörebröd" für Schwung und Bewegungkunst. Ihre fetzige Einlage war eine Zugabe wert.

Auf die Insel der Spirituosen mache sich Georg Keller auf die Reise. Sein hintergründiges Wortpiel von der Selbsthilfe Grappa bis zum Magenbitter und dem Söhnlein Brilliant brachte Einiges ans Tageslicht.

Mit Meta Effinger und Kerstin Fuhrer präsentierte sich echte Fastnachtsurgesteine von den Landfrauen auf der Bühne. Mit Zaubertricks der ganz besonderen Art überzeugten sie das Publikum. Ob mit dem Spiel mit dem Feuer oder dem Schwebetrick bis zu den zwei zersägten Jungfrauen überraschten die zwei Originale mit viel Klamauk. Sie standen nach der Pause mit den Landfrauen erneut im Mittelpunkt. Gleich im Dutzend war ihre Kammer des Schreckens ein Feuerwerk ländlicher Modeschau. Ihr Parodie auf "Was sollen wir nur anziehen, wir haben doch nichts" brachte so manche Männer in Rage. Als Motor des Dorflebens zeigte sich die große Landfrauenschar von ihrer besten Seite.

Unter der Regie von Stefanie Holland bewies die Gymnastikgruppe des FC Riedöschingen Fantasie und Power. Mit den fetzigen Klängen des Hits "Burnin up" fegten sie mit viel Charme über die Bühne.

Was in der Folge der eigene Vereinsnachwuchs mit Professor Patrik Rosshar und seinen zwei Musterschüler Michael Mink und Jürgen Schey zum Besten gaben, hatte es in sich. Von den gestohlenen Hausaufgaben bis zur Weisheit, dass der Knochen für den Hund und die Schule für die Katz ist, war ihre Wortakrobatik kaum zu überbieten. Als Michael Mink zum Finale noch mit ACDC-Klängen abrockte, kochte der Saal förmlich über. Mit der leuchtenden Tanzeinlage "Black Swan goes Neon" der FC Damen fand ein rundum gelunger Abend nach drei Stunden einen krönenden Abschluss.