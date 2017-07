Blumberg Riedöschinger Musiker spielen beim Landes-Musik-Festival auf

Der Musikverein Riedöschingen nahm kürzlich beim Landes-Musik-Festival in Horb teil und zeigte sein Können

Der Musikverein Riedöschingen nahm kürzlich am 20. Landes-Musik-Festival in Horb am Neckar teil. Unter dem Motto "Musik baut Brücken" kamen dabei über 100 Musikvereine, Chöre, Orchester und Ensembles zusammen, in denen insgesamt mehr als 3000 Musiker Stücke aus den verschiedensten Stilrichtungen von Rock und Pop über Klassik und Jazz bis hin zu volkstümlicher Blasmusik anstimmten. Der Musikverein unter der Leitung von Dirigent Roland Schey unterhielt die zahlreichen Zuhörer auf einer Bühne am Neckar mit einem einstündigen, abwechslungsreichen Konzert und nutzte den Rest des Tages, um selbst der Musik der anderen teilnehmenden Gruppen auf den 17 Bühnen in der Stadt zu lauschen, bevor es mit dem Bus wieder zurück nach Hause ging. Bild: Conny Hahn