Blumberg Riedöschinger Kirchenvorplatz wird eingeweiht

Der neu gestaltete Kirchenvorplatz der St. Martin-Kirche in Riedöschingen wird am Sonntag festlich eingeweiht

Im Zuge der Außenrenovierung der St.-Martin-Kirche ist der Kirchenvorplatz im vergangenen Jahr umfassend saniert worden: der eingrenzende schmiedeeiserne Zaun wurde durch eine großzügige und einladende Treppenanlage ersetzt und die Kirche sowie das Pfarrzentrum erhielten einen barrierefreien Zugang. Zudem lädt nun eine kleine Grünfläche mit Sitzgelegenheit zum Verweilen ein und wird dem Platz auch in seiner Funktion als Dorfmittelpunkt gerecht. Die Baukosten belaufen sich bisher auf 260 000 Euro, wobei mehrere hundert Stunden in Eigenregie durch die Mitarbeit einiger sehr engagierter Helfer erbracht und über 7000 Euro aus Erlösen und Spenden eingenommen wurden.

Knapp ein Jahr nach der Fertigstellung wird der Platz am Sonntag, 28. Mai, offiziell seiner Bestimmung zugeführt. Pfarrer Karlheinz Brandl hält den Festgottesdienst ab 10.30 Uhr in der Kirche unter Mitwirkung des Kirchenchores ab. Nach den offiziellen Reden erfolgt der Auszug mit anschließender Weihung des Platzes, wobei auch ein Gedenkstein zur Erinnerung an Pfarrer Frobenius Thomsin sowie eine Skulptur der Heiligen Agatha im Agathapark gesegnet werden. Eine kleine musikalische Umrahmung sowie ein Glas Sekt zum Anstoßen dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Der Pfarrgemeinderat lädt die Bevölkerung zu dieser Feier ein. Im Anschluss erwartet die Besucher im Josefsaal ein Mittagessen, wobei der Musikverein zur Unterhaltung aufspielt. Ein reichhaltiges Kuchenbuffet im Pfarrsaal rundet den Nachmittag ab.