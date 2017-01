Riedöschinger Hauseigentümer im Clinch mit einem Energieversorger

Die langjährige Auseinandersetzung landet im März erneut vor dem Amtsgericht

Riedöschingen – Ein Haus an der Riedöschinger Otto-Efferenn-Straße ist von seinem Eigentümer zu einer Anklage- oder besser Verleumdungsschrift gemacht worden. Überall an der Fassade prangern Angriffe auf eine Spaichinger Solarfirma und die Energieversorgung Südbaar (esb) – in dicken Buchstaben und in holprigem Deutsch. Esb-Mitarbeiter müssen sich beschimpfen lassen, der Urheber hat es vor allem auf Geschäftsführer Thomas Fischinger abgesehen. Der muss sich als "Einbrecher", "grosse Betrüger" und "Meuchelmörder" beschimpfen lassen. Die Hauswand informiert auch über den Grund der Beleidigungen: "Ich brauchen mein Solarstrom." Auch gegenüber dem SÜDKURIER wiederholt der Mann, ein Spanier, den Vorwurf, die esb würde ihm Strom stehlen, im Gespräch fallen aber keine Kraftausdrücke. Kämpft da ein Stromrebell als David gegen den Goliath esb? Weiß sich ein Bürger nicht mehr anders zu helfen und macht sein offensichtliches Problem mit einem übermächtigen Gegner deshalb öffentlich? Mitnichten

Die Auseinandersetzung zwischen dem Hauseigentümer und dem kommunalen Energieversorger habe im Jahr 2012 begonnen, sagt der Villinger Anwalt Jürgen Rapp, den die esb mit der Wahrung ihrer Interessen beauftragt hat. Damals ließ der Mann eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach seines Hauses an der Riedöschinger Durchgangsstraße installieren. Der Gesetzgeber verlangt aus gutem Grund, dass ein Fachmann Fotovoltaik-Anlagen in Betrieb nehmen muss, wenn sie ans öffentliche Netz angeschlossen werden sollen. Außerdem müssen sie schriftlich angemeldet werden. Und genau diesen Forderungen habe sich der Mann, der nur gebrochen deutsch spricht, verweigert, so Anwalt Rapp – und im Gegenzug damit begonnen, seine Vorwürfe an die Hauswand zu pinseln.

Immer wieder habe die esb versucht, den Mann auf die Konsequenzen seines Handelns hinzuweisen, sowohl was die Beleidigungen an der Hauswand als auch die Nichtabnahme der Fotovoltaik-Anlage betrifft. Der Energieversorger habe sogar einen amtlich bestellten Dolmetscher einen Brief an den Riedöschinger ins Spanische übersetzen lassen – um womöglich sprachlich bedingte Missverständnisse auszuräumen. Und sogar ein spanisch sprechender Polizist sei vor Ort gewesen, um den Mann über die Folgen seiner Beleidigungen aufzuklären. Doch auch das habe nicht geholfen. "Die esb hat alles versucht, dem Mann entgegenzukommen", sagt Rapp. Weshalb stellt der sich so stur? "Das wissen wir nicht, sein Verhalten ist rational nicht zu erklären", so der Anwalt. Zwischenzeitlich hat der Mann sogar seinen Stromzähler von der esb entfernen lassen. Das Energieunternehmen habe ihrem Kunden mehrfach die sich daraus ergebenden Konsequenzen erklärt. Ohne Erfolg.

Und dann kam es dazu, wozu es kommen musste: Die esb zeigte den Mann an und das Donaueschinger Amtsgericht erließ einen Strafbefehl. Gegen den legte der Spanier Einspruch ein, es kam zur Verhandlung. Der Angeklagte wurde Mitte vergangenen Jahres wegen Beleidigung, Verleumdung und Hausfriedensbruchs zu einer geringen Geldstrafe verurteilt. Hausfriedensbruch, weil sich der Mann nicht an ein von der esb gegen ihn verhängtes Hausverbot gehalten hat. Auch bei dem Prozess war ein Dolmetscher anwesend. Sogar der Staatsanwalt habe bestätigt, dass die esb im Umgang mit dem Mann sehr viel Langmut gezeigt habe, berichtet Rapp

Allerdings: Die Verurteilung hat bei dem Spanier nichts bewirkt, er schrieb neue Schmähungen an die Hauswand und an eine Mauer, die sein Grundstück begrenzt. Außerdem steckte er trotz Hausverbots Briefe in den esb-Briefkasten. Die Folge: Beide Parteien sehen sich am 16. März vor dem Amtsgericht wieder. Die esb hat auch noch die Möglichkeit, zivilrechtlich gegen den Spanier vorzugehen. Dann würde es für ihn richtig teuer. Rapp weiß, dass esb-Chef Fischinger eigentlich ein Mann des Ausgleichs ist und Gerichte nur ungern bemüht: "Aber er lässt uns keine andere Wahl, wenn er nicht einlenkt."

Natürlich ist der Zwist im Dorf Gesprächsthema. Die Menschen erzählen, dass der Sonderling auch schon vom Tierschutz besucht wurde, weil er rund 20 Katzen ein Dach über dem Kopf gab, die Verhältnisse dafür aber nicht stimmten und er sich gegen Sterilisationen ausgesprochen haben soll. Ortsvorsteher Robert Schey will den Spanier demnächst zusammen mit dem Riedöschinger Gemeinderat Luis Miguel Rocha dos Santos aufsuchen. Vielleicht finde der gebürtige Portugiese einen Draht zu dem Spanier.

Rechtsgrundlage

Für den Netzanschluss einer Photovoltaik-Anlage ist der Versorgungsnetzbetreiber, im geschilderten Fall also die Energieversorgung Südbaar verantwortlich. Der Netzzugang wird durch das Erneuerbare Energie Gesetz (EEG) geregelt. Nach diesem Gesetz muss der Strom, der durch erneuerbare Energien erzeugt wurde, als Erstes abgenommen werden. Dadurch kann auf ein formelles Genehmigungsverfahren verzichtet werden. Jeder Betreiber sollte seinem Netzbetreiber aber rechtzeitig über die Photovoltaik-Anlage informieren. Der Installateur, der die Anlage an das Netz anschließt, muss vom Netzbetreiber zugelassen sein und dieser übernimmt meist auch gleich die Mitteilung über die Anlage beim Netzbetreiber. (hon)