Blumberg Riedöschinger Feuerwehr stellt Maibaum mit Manneskraft auf

Bereits zum 14. Mal ziert seit dem Vorabend des 1. Mai ein geschmückter Maibaum den Platz beim Narrenbrunnen an der Hauptstraße in Riedöschingen.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr stellten das Exemplar nach traditioneller Art mit Baumscheren auf, wobei ihnen eine gewisse Routine anzumerken war, da das altbewährte Verfahren mit reiner Muskelkraft in den vergangenen Jahren bereits ein paar Mal zum Einsatz gekommen war. Im Nu war der Baum mit geschmückten Kränzen, den Wappen der Riedöschinger Vereine sowie einem Wetterhahn versehen und aufgestellt. Die Zuschauer verfolgten das Spektakel aus sicherem Abstand vom Straßenrand aus, applaudierten nach erfolgreichem Abschluss des Baumstellens und konnten so bald zum gemütlichen Teil des Maibaumhocks übergehen.

Da die Witterung in den vergangenen Jahren oft nass und kühl war und dadurch nur wenige Gäste der Veranstaltung beiwohnten, entschied sich die Vereinsgemeinschaft vor kurzem für die wettersichere Variante und richtete den Hock diesmal am und im Feuerwehrgerätehaus aus. Dort genossen die Besucher zunächst noch die letzten Sonnenstrahlen im Freien, bevor sie sich anschließend in den warmen Innenteil zurückzogen und den Abend bei Grillwürsten, Steaks und Getränken gemütlich ausklingen ließen.