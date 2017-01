Riedöschingens Schulleiterin Angelika Sitte: "Wir gewinnen zusätzliche Lehrerstunden"

Die Grundschule Riedöschingen wurde von den Blumberger Schulleitern besichtigt, weil sie fast die ganze Schule als Lernraum nutzt. Wir haken bei Rektorin Angelika Sitte nach

Frau Sitte, die Grundschule Riedöschingen wurde 2009/2010 für rund 500 000 Euro saniert. Was wurde dabei baulich verändert?

Das Gebäude wurde komplett außensaniert. Die Fassade wurde isoliert, neue Fenster und Jalousien wurden eingebaut und auf das Dach kam eine Photovoltaik-Anlage. In der Schule wurden die Toilettenanlagen erneuert und die Klassenzimmer wurden aus feuerschutzrechtlichen Gründen untereinander durch Türen verbunden.

Sie und Ihre drei Kolleginnen Elisabeth Bulitta, Martina Baschnagel und Tina Unterberg haben in Radolfzell alle eine eineinhalbjährige Fortbildung mit dem Titel „Personalisiertes Lernen coachen“ absolviert. Worum ging es dabei?

Bei der Fortbildung ging es darum, die Unterrichtskultur dahingehend zu verändern, dass die einzelnen Kinder im eigenen Tempo und auf ihrem individuellen Niveau lernen und arbeiten können und so die für sie bestmöglichen Ziele zu erreichen, denn in der Regel ist es ja so, dass alle unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten mit in die Schule bringen. Zudem sollen die Schüler lernen, ihr eigenes Lern(verhalt)en, ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und Nutzen daraus zu ziehen. Deshalb ist das Herzstück dieser Lernkultur das Coaching, indem die Lehrerin, nun Lernbegleiterin, dem Kind hilft, seinen Lernprozess zu reflektieren und daraus Konsequenzen für das zukünftige Lernen zu ziehen.

Wie haben Sie die Erkenntnisse aus der Fortbildung dann im Schulalltag umgesetzt?

Schon seit vielen Jahren arbeiteten wir an unserer Schule mit differenzierten Wochenplänen. Die Kinder waren das selbstständige Arbeiten also gewohnt, sodass diese Lernform für diese keine großartige Neuerung darstellte. Wir selbst erstellten zusammen mit den damaligen Fützener Kolleginnen anhand unserer Schulbücher Lernpläne, in denen wir den Lernstoff so aufarbeiteten, dass die Kinder ihn sich möglichst selbstständig und in ihrem eigenen Tempo erarbeiten und üben können. Dafür stehen den Schülern selbstverständlich auch Anschauungsmaterialien, Wörterbücher, sowie die Hilfe der Lehrerinnen zur Verfügung. Die Lernpläne werden jeweils möglichst auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder abgestimmt. Natürlich wird die Arbeit an den Lernplänen von Zeit zu Zeit durch gemeinsame Phasen oder Stunden unterbrochen, wenn es heißt, gemeinsam Dinge zu erarbeiten oder grundlegende Fertigkeiten zu automatisieren (1x1, lautes Lesen, …).

Seit einigen Jahren kombinieren Sie jeweils zwei Klassen in bestimmten Fächern wie Sport und Musik: Welche Freiräume schaffen Sie sich dadurch?

Durch das freiwillige Kombinieren zweier Klassen gewinnen wir zusätzliche Lehrerstunden. Diese setzen wir für Förderstunden, Arbeitsgemeinschaften oder Teamteaching ein. Wenn die Kinder in der dritten und vierten Klasse selbstständig an ihrem Lernplan arbeiten, stehen für zwei Klassen drei Lehrerinnen als Lernbegleiterinnen zur Verfügung. Dadurch kann auch eine Lehrkraft in dieser Zeit Coaching-Gespräche durchführen.