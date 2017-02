Blumberg Riedöschingen FFW Abteilung Schabelhof fährt auf das Siegertreppchen

Feuerwehr-Abteilung Schabelhof siegt beim Riedöschinger Mistkarrenrennen

Riedöschingen (cow) Ein Höhepunkt des Rosenmontags-Programms in Riedöschingen ist in jedem Jahr das traditionelle abendliche Erlebnis-Mistkarrenrennen auf dem Hallen-Vorplatz. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das von Jonas Rothermund unterhaltsam moderierte Spektakel, bei dem die Teilnehmer einen Hindernisparcours mit Rampen, Wippen und Slalomfahren absolvieren müssen, wobei sowohl die Geschwindigkeit als auch die Originalität bewertet werden. Acht Teams gingen mit teilweise sehr originellen Rennboliden an den Start, so dass die Jury keine leichte Aufgabe bei der Bewertung hatte. Am schnellsten war der "Suuwagä" vor dem "Full Pull Karrä" und der Einhornfarm. Am originellsten war das Feuerwehrauto der "Abteilung Schabelhof", dicht gefolgt vom "Fluch der Karibik" und der Einhornfarm. Auch die Hexenbande, das Team "Ich und mein Holz" sowie die Gruppe "Black and white swan" zeigten eine tolle Leistung, so dass schließlich alle Teilnehmer einen Preis bekamen.