Blumberg/Riedböhringen Riedböhringen steht unter Schock: An Heiligabend wurde ein Leichnam gefunden

Im Blumberger Stadtteil Riedböhringen wurde an Heiligabend gegen 10 Uhr am Mühlenbach eine Leiche gefunden. Es handelt sich um einen 44 Jahre alten Familienvater

Die Todesursache ist noch unklar, nach Angaben der Polizei soll wohl eine Obduktion angeordnet werden.

Der Verstorbene war aktives Mitglied der Feuerwehr Riedböhringen. Am Abend vorher war er noch mit Kameraden zusammen unterwegs gewesen und im Ort eingekehrt. Die Feuerwehrabteilung Riedböhringen hat ihre für Dienstag, 27. Dezember, angesetzte Generalversammlung abgesagt.

Die Leiche wurde am Samstagmorgen von einem Spaziergänger um circa 10 Uhr beim Mühlenbach in Riedböhringen gefunden, zur Bergung wurde die Feuerwehr Blumberg-Stadt herangezogen, da der Tote aktives Mitglied der Feuerwehr Riedböhringen war. Die Feuerwehr Blumberg wurde um 10.30 Uhr alarmiert. Einsatzleiter Kommandant Stefan Band war mit zehn Kameraden circa eineinhalb Stunden im Einsatz.

Der Blumberger Pfarrer Guido Palazzari war als Notfallseelsorger im Einsatz, schon während der Leichnam geborgen wurde, anschließend führte er nach eigenen Aussagen im Feuerwehrgerätehaus Gespräche mit Kommandant Band und dessen Stellvertreter Peter Frey. Pfarrer Palazzari ist selbst Mitglied der Feuerwehr, er weiß was die Kameraden leisten und verkraften müssen, gerade in so einer Situation und an so einem Tag. Er zollte den Kameraden seinen Respekt und seine Achtung vor ihrer Menschlichkeit, Einfühlsamkeit und hohen Professionalität.

Riedböhringen erlebte Weihnachten anders. Fassungsloskeit und Trauer prägen den Ort, in dem Religion und religiöse Feste eine lange Tradition haben. Die Kameraden der Feuerwehrabteilung Riedböhringen mit ihren 29 Aktiven sind bestürzt. "Es war für uns alle eine schockierende Nachricht", schildert Abteilungskommandant Adelbert Fricker.

Ortsvorsteher Gerhard Fricker beschreibt den Verlust so: "Es ist für alle schockierend, wenn jemand so jung und plötzlich aus der Dorfgemeinschaft gerissen wird."