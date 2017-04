Blumberg Riedböhringen putzt sich raus

Frühjahrsputz in Riedböhringen mit vielen freiwilligen Helfern

Um die Landschaft in und um Riedböhringen von Müll und Unrat zu befreien, trafen sich am Samstag bei bestem Wetter zahlreiche Helfer. Darunter fanden sich sowohl Erwachsene als auch sehr viele Kinder ein. Ortsvorsteher Gerhard Fricker begrüßte die Helfer und sprach bereits zu Beginn seinen Dank für die große Unterstützung aus. Er teilte die Routen auf mehrere Gruppen auf. Einige gingen zu Fuß, andere nahmen den Traktor, um größere "Müllansammlungen" in den Container an der Mehrzweckhalle zu transportieren. Im Anschluss an die Dorfputzede saßen die Helfer noch bei Grillwurst und Getränken zusammen und unterhielten sich über verschiedenen, manch spektakulären Müllfund. Dabei war den Gesprächen zu entnehmen, dass Riedböhringen seit der Einführung der Dorfputzede nie so sauber gewesen sei. Bild: Samuel Degen