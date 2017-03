Blumberg Rekordteilnehmerzahl beim Laienturnier des TTC Riedböhringen

Beim Laienturnier des TTC Riedböhringen spielten so viele Teilnehmer wie noch nie

Beim 7. Laienturnier des TTC Riedböhringen wurde ein Teilnehmerrekord gebrochen . Uwe Hauser vom TTTC freute sich darüber besonders. "Wir hatten noch nie so viele Gruppen am Start", so Hauser. Auch dieses Jahr konnten die insgesamt 48 Laien, die aus verschiedenen ortsansässigen Vereinen kamen, ihren Ehrgeiz im Tischtennis beweisen. Mit insgesamt 15 Teams mit je drei Spielern und drei Einzelspielern fand das interne Laienturnier zum siebten Mal statt. Bei den Teams belegte der Männergesangverein "Frohsinn" den ersten Platz, gefolgt von den Männer des VfL 2 und dem VfL 1 auf dem dritten Platz. In den Einzelturnieren siegte Matthias Merz vor Kai Hettich und Frank Merz auf dem dritten Platz. Bild: Samuel Degen