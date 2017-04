Blumberg Rekord beim Broschürenverkauf der Blumberger Sauschwänzlebahn

Die Interessensgemeinschaft Wutachtalbahn zieht eine positive Bilanz. Spezielle Züge für Wanderer und Radler sind geplant.

Es sei ein Glücksfall für die Sauschwänzlebahn gewesen, dass sie zum Technischen Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung ernannt wurde, erklärte der zweite Vorsitzender der Interessensgemeinschaft Wutachtalbahn (IG WTB) bei der 35. Hauptversammlung am Samstag im Gasthaus "Scheffellinde". So muss das Land Baden-Württemberg hauptsächlich für den Streckenunterhalt aufkommen. Viele Museumsbahnen in Deutschland hätten inzwischen Probleme, die Kosten dafür aufzubringen, manche seien bereits stillgelegt, ergänzte der Vorsitzende Gerhard Scheu. Insgesamt blickt die IG WTB auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Der Broschürenverkauf, der neben dem Mitgliedsbeitrag die Haupteinnahmequelle des gemeinnützigen Vereins ist, erreichte mit 8138 überwiegend im Zug verkauften Exemplaren einen neuen Rekord. In der neuen Fahrsaison erfolgt kein direkter Verkauf mehr, sondern dieser soll zunächst für zwei Monate über das Catering laufen. Die IG ist verstärkt auf Messen wie in Stuttgart oder Lörrach und Märkten präsent, berichtete Scheu.

Da der Chef der Bahnbetriebe, Christian Brinkmann, nicht anwesend sein konnte, trug Klaus-Michael Peter dessen Präsentation über die Sauschwänzlebahn vor. Inzwischen wurde Juri Hucklenbroich als öffentlicher Betriebsleiter eingestellt. Für die Zugreinigung werden neue Lösungen gesucht. Inzwischen wurde die Oberbauerneuerung auf dem Fützener Talübergang abgeschlossen. Jetzt laufen dort die Oberbaustopfarbeiten an. Der Bahnhof Zollhaus erhielt einen neuen Fassadenanstrich für 212 000 Euro, wofür das Land 100 000 Euro Zuschuss zahlte. Erstmals zog die stadteigene Dampflok BB 262 den Museumszug eine ganze Saison lang über die historische Strecke.

2017/18 stehen bei ihr Fahrwerksreparaturen und die Kesselprüfung an. Die Diesellok V36 204 kehrt demnächst nach der Behebung eines Getriebeschadens auf die Strecke zurück. Die Stadt Blumberg kaufte günstig eine weitere V36. Diese trägt die Nummer 119 und soll entweder als Ersatzteillager dienen oder wieder aufgearbeitet werden. Dann könnte sie zusammen mit der Schwester als "Doppeltes Lottchen" vor längere Züge gespannt werden. Nach ihrer Hauptuntersuchung ist auch die kleine Köf 4607 wieder in Betrieb und versieht Rangierarbeiten. Im Güterschuppen in Fützen wurde für 12 000 Euro eine neue Holzwerkstatt eingerichtet.

Das Bahnmanagement arbeitet dynamisch an weiteren Qualitätsverbesserungen. Als neues Produkt werden spezielle Events für Kleingruppen angeboten. Für Wanderer und Radfahrer soll es spezielle Züge geben. Der IG-Schatzmeister Dietmar Niche stellt die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung vor. Die später wiedergewählten Kassenprüfer Gerhard Willmann und Jörg Kemmerling stellten fest, dass die Zuwendungen an die Bahn alle satzungskonform erfolgten. Der frühere Vorsitzende Wolfgang Horn erklärte seinen sofortigen Austritt aus der IG WTB und gab dazu persönliche Gründe an. Er gab auch seine Ehrenmitgliedsurkunde zurück. Die Zusammenarbeit mit den städtischen Bahnbetrieben sei gut und von großem Vertrauen geprägt, versicherte Klaus-Michael Peter. Der Fahrbetrieb auf der historischen Strecke startet am am Samstagnachmittag, 29. April, ab Bahnhof Zollhaus.

Viel investiert