Blumberg Realschule Blumberg: Prüfungsauftakt mit Deutsch

Für die Zehntklässler der Blumberger Realschule begann am Dienstag die Abschlussprüfung

Blumberg (blu) Für die drei 10. Klassen der Realschule Blumberg begannen am Mittwoch die Abschlussprüfungen. Zum Auftakt stand für die 61 Schülerinnen und Schüler die schriftliche Prüfung im Fach Deutsch an. Der Aufsatz im Fach Deutsch ist traditionell der erste Prüfungsteil. Vier vom Ministerium für Kultus und Sport zentral gestellte Aufgaben standen den Abschlussschülern zur Auswahl: Mit dem durch die Konfirmation eines Jugendlichen plötzlichen Übergang vom Kinder- zum Erwachsenenalter, beschrieben in dem Gedicht „Zur Fotografie eines Konfirmanden“ von Erich Kästner, setzten sich die Realschüler im Rahmen einer Gedichtsbetrachtung auseinander.

Die Beschreibung der Kurzgeschichte „Die Schwäne auf dem Wasser“ verlangte von den Prüflingen, sich mit dem Überwinden von Ängsten und dem Hinterfragen anerzogener Verhaltensmuster auseinanderzusetzen.

„Ernährung heute – zwischen Mangel und Überfluss“ war das Kompendiums-Rahmenthema im Laufe des 10. Schuljahrs. Als Prüfungsaufgabe verfassten die Schülerinnen und Schüler eine Rede für Eltern, die das Zitat des bekannten Fernsehkochs Johann Lafer „Die Basis des Seins ist die Ernährung“ als Ausgang nimmt.

Elisabeth Zöllners Jugendroman „Wir tanzen nicht nach Führers Pfeife“ war Pflichtlektüre. In Form eines inneren Monologs versetzten sich die Abschlussschüler in die Situation eines Jugendlichen während der Nazizeit in Köln, der die Hinrichtung seiner Freunde verhindern will und dabei einen NSDAP-Führer erschießt.

Am Freitag, den 28.04.2017, wird die Prüfung mit dem schriftlichen Teil in Mathematik fortgesetzt.