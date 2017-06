Blumberg Realschule Blumberg: Baugewerbe stellt Berufe vor

Der BauBus kommt erstmals an die Blumberger Realschule. Die Achtklässler müssen gleich Aufgaben aus dem Baugewerbe lösen

Blumberg – Berufsorientierung und Information vor Ort standen am Dienstag in der Blumberger Realschule an. Organisiert vom stellvertretenden Schulleiter Thomas Schultis war der "BauBus" den ganzen Vormittag da und Bauingenieur Manfred Hettich und Maurermeister Jürgen Mayer stellten rund zwanzig ganz unterschiedliche Berufe vor, die zum Baugewerbe gehören. Angesprochen von dieser Initiative "Bau-Dein Ding", die eine Aktion der Bauwirtschaft Baden-Württemberg ist, waren die Schüler der drei achten Klassen, bei denen jetzt Berufspraktika anstehen. Aber Hinsitzen, sich berieseln lassen – weit gefehlt.