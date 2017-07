Blumberg Projekttage Der Blumberger Grund- und Werkrealschule auch bei den Jüngsten

Erste gemeinsame Projekttage der Blumberger Grund- und Werkrealschule begeistern Lehrkräfte und Schüler. Ältere Schüler leiten die Jüngeren an, am Freitag werden die Projekte den Eltern und Verwandten vorgestellt

Blumberg – Die Grundschüler der Grund- und Werkrealschule waren bei den Projekttagen neben ihren älteren Schulfreunden ebenfalls sehr aktiv. So hieß es in der Eichberg-Sporthalle "Manege frei für den Zirkus". Die Kinder der Klassen 1 bis 5 bereiteten sich als Clowns, Seiltänzerinnen, mit Tiermasken oder als Artisten auf ihren Auftritt am Freitag vor ihren Eltern vor. Angeleitet wurden sie dabei von den Pädagoginnen Ina Germerding und Jana Christl. Schulleiter Sven Schuh führte gerne die Aufgaben, die sich seine Schützlinge auserkoren hatten, vor.