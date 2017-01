Blumberg Polizeiposten Blumberg ist wieder komplett

Tanja Wundke trat am Montag ihren Dienst als stellvertretende Postenführerin an

Blumberg (blu) Die dreiköpfige Stammbesetzung des Polizeipostens Blumberg ist seit Montag wieder komplett. Am 2. Januar 2017 trat Polizeioberkommissarin ihren Dienst als stellvertretende Leiterin des Polizeipostens an. Sie ist Nachfolgerin von Thomas Weißhaar, der den Posten seit 1. Dezember leitet. Dritter Beamter ist Siegfried Fürst, bis Anfang März wird der Posten zusätzlich durch Angela Kehl unterstützt.

Die aus dem oberschwäbischen Weingarten stammende 41-jährige Oberkommissarin trat 1994 in den Polizeidienst ein. Nach der Ausbildung an der Polizeischule Lahr waren die Polizeireviere Freiburg und Konstanz ihre ersten Stationen im Berufsleben. Nach dem Studium an der Polizei-Fachhochschule in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst 2003 war die neue Kollegin beim Polizeirevier Rottweil und zuletzt beim Polizeirevier Donaueschingen im Streifendienst tätig. In dieser Zeit war sie vertretungsweise auch schon auf dem Polizeiposten Blumberg. Die 41-Jährige wohnt zusammen mit ihrer Familie in Geisingen.

Die Frage, weshalb sie zur Polizei ging, beantwortet sie so: Sie wollte keinen Bürojob, wo sie vor allem mit Akten zu tun gehabt hätte, "ich wollte mit Menschen zu tun haben." Was hat sie gereizt, sich für die Stelle auf dem Polizeiposten Blumberg zu bewerben? "Ich finde es schön, dass der Polizeiposten eine kleine Einheit ist. Der Bezug zu den Menschen ist größer, und man kennt sich auch untereinander besser."

Der Polizeiposten Blumberg hat innerhalb der Polizei seinen Stellenwert. Ausgeschrieben war die Stelle der stellvertretenden Postenleitung nämlich zum 1. April, nun wurde sie schon zum 1. Januar besetzt, wie der Donaueschinger Revierleiter beim Besuch des Wahlkreisabgeordneten und Landesjustizministers Guido Wolf Guido Wolf am 22. Dezember auf dem Polizeiposten dankend erwähnt hatte.

Die Hobbys der neue Kollegin sind ihr Hund, sie liest gerne und geht viel in die Natur.