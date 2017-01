06.01.2017 19:23 Reiner Baltzer Blumberg Polizei warnt vor fiesen Internetbetrügern

Derzeit treiben Internetbetrüger in Blumberg ihr Unwesen. Am Donnerstag dieser Woche wurden Computer-Besitzer telefonisch aufgefordert, ihre Internetdaten per E-Mail mitzuteilen, da ein Hackerangriff auf deren Programme stattgefunden habe.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.