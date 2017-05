Blumberg Pkw-Unfall in Blumberg: Feuerwehr wurde nicht alarmiert

Auf der Blumberger Hauptstraße stießen am Donnerstagabend zwei Pkws zusammen. Aus einem Pkw drang Flüssigkeit aus, was dem Notruf gemeldet wurde. Die Feuerwehr wurde aber nicht alarmiert.

Notruf

Personal entscheidet, wer alarmiert wird

Blumberg (blu) Zu dem Unfall am Donnerstagabend in der Blumberger Hauptstraße teilt die Polizei nun die Ursache mit: Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin sei von einem Parkplatz auf die Hauptstraße gefahren und habe dabei die Vorfahrt einer 59-jährigen Pkw-Lenkerin missachtet.

Nach dem Unfall am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Blumberger Hauptstraße floss aus einem der beiden beteiligten Pkws Flüssigkeit aus und lief in Richtung eines Gully. Eine Bürgerin, die den Notruf informierte, teilte dies gleich mit im Hinblick auf eine Alarmierung der Feuerwehr. Die Feuerwehr wurde nicht alarmiert. Als der SÜDKURIER den Notruf wählte und dies mitteilte, hieß es, die Kollegen seien gleich vor Ort und würden dann entscheiden. Auf dem Polizeipräsidium Tuttlingen hieß es dazu auf Anfrage, das sei eine Einzelfallentscheidung. Wenn das Schadensausmaß wie in diesem Fall überschaubar sei, warte man, bis die Kollegen vor Ort seien, sagte Pressesprecher Michael Aschenbrenner. Sie würden dann über eine Alarmierung der Feuerwehr entscheiden. handle es sich jedoch um einen schweren Unfall mit einer eingeklemmten Person oder Flüssigkeit, die aus einem Lastwagen austrete, werde die Feuerwehr gleich mit alarmiert.