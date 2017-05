Blumberg Pfetzerzunft Zollhaus/Randen hat neuen Vorstand mit Zunftmeister Oliver Blank

Die Pfetzerzunft Zollhaus/Randen fand doch genügend Mitglieder für ein neues Vorstandsteam. Oliver Blank ist wieder Zunftmeister

Blumberg-Zollhaus (bal) Die Zollhauser Pfetzer-Zunft tat sich etwas schwer bei der Suche nach Kandidaten für diverse Vorstandsämter. Nachdem die Bedingungen abgesprochen waren, konnte Wahlleiter Werner Waimer, ehemals Zunftmeister der Narren, die Wahlen starten. Oliver Blank wurde einstimmig wieder zum Zunftmeister gewählt. Sein Vertreter heißt Silvio Waimer. Zur Zunftschreiberin wurde wieder Bärbel Renner gekürt. Ihre Vertreterin ist Simone Wenzler. Jutta Waimer hat für die nächsten drei Jahre die Kassengeschäfte übernommen, nachdem ihr die Versammlung Ute Witteler als Vertreterin zur Seite gestellt hat. Simone Wenzler, Silvio Waimer und Juliane Benz vertreten den Fanfarenzug im Vorstandsteam der Pfetzer. Stefan Sosinski und Andrea Selb bleiben Kassenprüfer. Zuvor erstatteten Zunftmeister, Schriftführerin, Kassiererin und der Vorsitzende des Fanfarenzug, Thomas Volz, die Rechenschaftsberichte. Oliver Blank machte sich für eine Nachwuchswerbung für die Zunft stark und machte die Mitglieder mit ihren Aufgaben bei den künftigen Veranstaltungen vertraut. Er zeigte sich erfreut, dass sich letztlich doch Kandidaten für Vorstandsämter zur Verfügung stellten. Bärbel Renner berichtete über die Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr. Dabei hob sie neben den Fastnachtsaktivitäten die Teilnahme der Pfetzer am Street-Art Festival und beim Sommerfest hervor. Die Zunft könne derzeit auf 116 Mitglieder bauen. Birgitt Fischer schloss ihre Kassengeschäfte mit einem leichten Minus ab. Ihr wurde eine gute Arbeit von den Kassenprüfern bescheinigt. Thomas Volz vom Fanfarenzug ging auf die vielen Auftritte des Fanfarenzugs unter der Leitung von Tambour-Major Tim Lengsfeld ein. Der Fanfarenzug, der mit der Pfetzerzunft eng verbunden ist, verfügt derzeit über 16 Aktive und sechs Zöglinge. Werner Waimer dankte dem Team auch in seiner Funktion als Stadtrat und entlastete mit den Stimmen der Mitglieder das Führungsteam. Für den Zunftmeister ist die Beteiligung der Zunft an den Blumberger Veranstaltungen ein wichtiges Thema.