Blumberg Per Knopfdruck zu bestem Wasser in Randen

Per Knopfdruck zu bestem Wasser in Randen

Die neuen Randener Wasserbehälter werden eingeweiht und müssen sich gleich bei einer Feuerwehrprobe bewähren.

Was für tolle Projekte könnte die Stadt Blumberg mit knapp 900 000 Euro Investitionssumme realsieren? Sie könnte das Panoramabad mit einem extra Sprungbecken und Zehn-Meter-Turm ausstatten. Wow. Oder sie könnte dem Heimatverein "Wurzelsucher" ein Gebäude für ein städtisches Museum zur Verfügung stellen. Klasse. Denn dann könnte Blumbergs spannende Geschichte dokumentiert werden und damit gäbe es endlich auch einen Grund, die vielen Sauschwänzlebahn-Touristen von Zollhaus aus in die Stadt zu lotsen. Sowohl beim Sprungbecken wie dem Museum könnten Bürgermeister Markus Keller und die Gemeinderäte sicher sein, viele Schulterklopfer zu ernten.

Wie langweilig und wenig publikumswirksam ist es dagegen, 874 000 Euro, knapp die Hälfte dieser Summe stammt aus Fördertöpfen und belastet somit nicht die Stadtkasse, in zwei riesige Trinkswasserbehälter zu stecken. Gestern weihten der katholische Stadtpfarrer Karlheinz Brandl und sein altkatholischer Kollege Guido Palazzari (die evangelische Pfarrerin Gabriele Remane war verhindert) vor einer überschaubaren aber gut gelaunten Zahl an Gästen das neue Bauwerk ein, das den Randenern mit zwei jeweils 50 Kubikmeter Wasser fassenden Behältern eine sichere Trinkwasserversorgung garantiert und auf das die Feuerwehr auch schon lange gewartet hat. Grund: Randen ist das einzige der Blumberger Dörfer, durch das kein Bach fließt, aus dem im Brandfall Löschwasser abgezweigt werden könnte. Außerdem fasste das alte Gebäude, in dem jetzt ein mobiles Notstromaggregat untergebracht ist, nur einen Wasserbehälter mit einem Volumen von 50 Kubikmeter.

Gleichzeitig, und daran erinnerte Bürgermeister Markus Keller, verbrauchten die Randener im Durchschnitt 22 Kubikmeter Wasser täglich – im Brandfall hätte es also eng werden können.

Stadtbaumeister Veith erklärte die rund eineinhalbjährige Bauzeit damit, dass die Verlegung der knapp 900 Meter langen Hochdruckleitung in Richtung Randendorf mitten durch den Wald erfolgen musste – weshalb bei schlechtem Wetter die Arbeiten ruhten. Die beiden großen Wassertanks speisen sich aus zwei Quellen: Kummenried Ost und Kummenried West, benannt nach dem Gewann, das auf Riedöschinger Gemarkung liegt.

Übrigens: Im Blumberger Rathaus wird nichts für den einmaligen Gebrauch gekauft. Der rote Knopf, mit dem gestern der neue Wasserbehälter symbolisch in Betrieb genommen wurde, trägt auf seinem Sockel die Inschrift "Stadtwerke Blumberg – Wasserversorgung". Auf seiner Rückseite wird bereits ans schnelle Internet gedacht: In Randen beginnen noch in diesem Jahr die Arbeiten zum Breitbandausbau.

Im Anschluss an das kleine Einweihungsfest, an dem die Landfrauen und der Musikverein unter der Leitung von Dietmar Schweigler teilnahmen, überprüfte die Feuerwehr bei einer Probe am Dreschschuppen, ob die Löschwasserversorgung auch reibungslos klappt. Stadtrat Schweigler war es auch, der sich als heimlicher Ortsvorsteher von Randen bei der Stadt für die Investition bedankte.

Der neue Hochbehälter ist aber auch Symbol für den hohen Wert der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland. Die ist grundgesetzlich garantiert und zu den zentralen Aufgaben der städtischen Daseinsvorsorge zählt, dass Kommunen ihren Bürgern den Zugang zu sauberem Trinkwasser sicherstellen müssen. Wasser wird als so bedeutsame Ressource angesehen, dass hier nicht das freie Spiel der Marktkräfte greifen soll. Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung des neuen Hochbehälters offensichtlich – auch wenn ein zehn-Meter-Turm im Freibad oder ein Museum spektakulärere Projekte wären.

Brisanter Fund

Beim Abriss des alten Wasserbehälters ist ein Baggerfahrer auf einen brisanten Fund gestoßen: eine US-Granate mit scharfem Zünder. Stadtbaumeister Uwe Veith wurde darüber informiert, er selbst holte sofort den Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort, der für den sicheren Abtransport sorgte. Die Granate sei wohl nicht aus einem Flugzeug abgeworfen, sondern nach Kriegsende vergraben worden, hieß es. (hon)