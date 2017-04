Blumberg Paul Merz, Ehrendirigent der Blumberger Stadtkapelle, feiert 90. Geburtstag

Beliebter Blumberger ein Vorbild für Familie und Verein.

Paul Merz, musikalisches Urgestein in Blumberg, wird am Ostermontag neunzig Jahre alt. Am 17. April 1927 kam er in Mundelfingen zur Welt und begann im Ort schon sehr früh mit der Musikausbildung. War es zuerst die Trompete, folgte die Klarinette und lange Jahre war Paul Merz als Bass-Klarinettist im Register der Blumberger Stadtkapelle eine feste Größe. Mit 85 Jahren beendete er seine aktive Musikerlaufbahn.

1955 heiratete er seine Frau Edith und arbeitete als Abteilungsleiter Werkzeug und Maschinenbau bei TRW bis zur Verrentung 1990. Aber die Musik hat ihn nie los gelassen und so war er einer der ersten Musiker, die sehr früh im Blasmusikverband die Dirigentenausbildung absolvierten und 1956 übernahm er die Leitung der heutigen Stadtkapelle. 32 Jahre probte er mit dem Orchester und erinnert sich noch an viele sehr anspruchsvolle Auftritte. An großen Wertungsspielen nahmen die Blumberger Musiker während seines Dirigats erfolgreich teil und spielten in Hüfingen dann erstmals in der Oberstufe.

1979 wurde Paul Merz zum Stadtkapellmeister ernannt und mit der Großen Goldenen Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände geehrt. 1986 folgte die Silberne Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. 1988 übergab Paul Merz den Dirigentenstab an Michael Jerg und ist seither Ehrendirigent der Blumberger Stadtkapelle. Viele Musiker haben ihre Instrumentalausbildung bei Paul Merz erhalten, der sachkundig und einfühlsam Kinder und Jugendliche an die Musik heran geführt hat. Natürlich haben auch seine beiden eigenen Kinder das Instrumentenspiel erlernt und noch heute ein gutes Verhältnis zur Musik, wenn auch in unterschiedlichen Stilrichtungen. Immer noch ist Paul Merz der Musik aufs engste verbunden, sie ist ein wichtiger Teil in seinem Leben, aber ebenso liebt er die Literatur, liest viel und setzt sich auch mit zeitkritischen Werken auseinander. Im Familienkreis wird der runde Geburtstag gefeiert, es soll ein großes Familientreffen werden. Ganz besonders freut sich Paul Merz, dass mit der kleinen Felia auch sein erstes Urenkelkind gratulieren wird.