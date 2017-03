Fützen Ortsvorsteher lobt gute Dorfgemeinschaft

Die Ortschaftsratsitzung in Fützen ist gut besucht. Ortsvorsteher Georg Schloms dankt für große Unterstützung. Die Bewohner identifizieren sich mit ihrem Ort.

Der gute Besuch bei der öffentlichen Ortschaftsratsitzung im Bürgersaal war wieder ein Zeichen, dass sich die Bürger in die Aktivitäten in der Dorfgemeinschaft eingebunden fühlen. Allerdings, so Ortsvorsteher Georg Schloms bei seiner Begrüßung, wünschte er sich mehr Teilnehmer aus dem „Mittelbau“ aus der Bevölkerung. Doch immerhin konnte er an diesem Abend aktuell einige junge Väter begrüßen.

Entschuldigt im Ratsgremium fehlten Jürgen Fischer und Martin Braun. Aus der Kernstadt jedoch waren die Stadträte Herman Zorbach und Helmut Mirowsky nach Fützen gekommen.

Im Rückblick freute sich Schloms, dass der neu gestaltete Kinderspielplatz spontan gut angenommen werde. Doch musste er auch schon warnend eingreifen, da der fest eingezäunte Platz bereits als Hundezwinger missbraucht wurde. Weiter bat er um Verständnis, dass der Platz nach dem Einsäen für einige Wochen gesperrt werden müsse. In der weiteren Rückschau waren für das vergangene Jahr fünf Ortschaftsratsitzungen, aber auch etliche Ortsbegehungen zu vermelden.

Dank des Ortsvorstehers: Grundsätzlich bedankte sich der Ortsvorsteher an dieser Stelle bei seinem Räteteam, aber auch bei der Dorfgemeinschaft, dass im Rückblick auf die erste Halbzeit des derzeitigen Wahlgremiums auf eine konstruktive und harmonische Zusammenarbeit geblickt werden könne, was heute, wo in der Welt überall schwarz-weiß gemalt werde, eine besondere Erwähnung verdiene.

Friedhof: In der Vorschau galt der weiteren Friedhofspflege, wie sie von der Stadt einheitlich angestrebt wird, besondere Aufmerksamkeit. So sollen auch in Fützen zeitnah Gemeinschaftsgrabfelder und eine Stele angelegt werden. Über diese anstehende Vorgehensweise will der Ortsvorsteher die Bürger bald zu einem Vororttermin einladen, um über dieses sehr sensible Thema bestmöglich zu informieren.

Haushalt: Für den erkrankten Ortschaftsrat Jürgen Fischer informierte Schloms in kurzen Darstellungen über den Haushalt 2017 für den Stadtteil Fützen (Infokasten), wobei der Tenor für den gesamtstädtischen Haushalt laute: „Keine neuen Schulden, keine Steuererhöhungen". Unerfreulich verliefen die im vergangenen Jahr aus gegebenem Anlass vorgenommen Geschwindigkeitsmessungen am Ortseingang bei der Kapelle. Hier wurden innerhalb des Temo-50-Zone bei durchschnittlich täglich 920 gemessenen Fahrzeugen Spitzengeschwindigkeiten von 112 Kilometer gemessen, ebenfalls innerhalb des Ortsschildes auf der Kreisstraße Richtung Beggingen/CH nach der Bahnunterführung zum Zollgebäude gab es Werte von 83 Stundenkilometern.

Musikverein feiert: Der Vorsitzende des Musikvereins Fützen, Kurt Gleichauf erhielt die Möglichkeit, die anwesenden Bürger über das anstehende Mega-Musikfest anlässlich des 145–jährigen Bestehens in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest vom 28. April bis 1. Mai umfassend zu informieren.

Der Vorsitzende des Musikvereins Fützen, Kurt Gleichauf erhielt die Möglichkeit, die anwesenden Bürger über das anstehende Mega-Musikfest anlässlich des 145–jährigen Bestehens in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest vom 28. April bis 1. Mai umfassend zu informieren. Bolzplatz wiederbeleben: Andreas Palka, Vorsitzender des SV-Fützen informierte über die vorgesehene „Wiederbelebung“ des alten Bolzplatzes, der auf städtischem Gelände beim ehemaligen südlichen Mühleweiher mit viel Eigenleistung bereits bis zum 24. Juni d.J mit einem kleinen Sportfest eingeweiht werden soll, um danach hier den jungen Burschen und Mädchen jederzeit die Möglichkeit für ihr Kräftemessen zu geben. Die Feuerwehr wiederum wird über Pfingsten das Kreisjugendzeltlager in Fützen zu betreuen haben. Um das Ortsbild auf „Vordermann“ zu bringen, ist für den 8. April eine große Dorfputzete anberaumt.-

Da es aus den Reihen der anscheinend zufriedenen Bürger keine weiteren Anregungen oder Fragen gab, schloss der Ortsvorsteher die Sitzung um 21.15 Uhr.

Zahlen 2017 für Fützen

Zuschussbedarf für Einrichtungen: Grundschule Fützen (aktuell 31 Kinder) 56.000 Euro, Kindergarten Epfenhofen (30 Kinder) 221.000 Euro, Buchberghalle 45.000 Euro, das Energiegutachten für die Halle wird in Eigenleistung erstellt (Schloms), Haushaltsmittel: Küchenausstattung Buchberghalle 25.000 Euro, Feldwege (Westerholz) 8000 Euro, Drainage Gehweg Friedhof 5000 Euro, Feuerwehr-Mannschaftstransportwagen MTW 48.000 Euro, Verfügungsmittel Ortschaftsrat 4.170 Euro. (ers)