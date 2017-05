Riedböhringen Ortsvorsteher Gerhard Fricker lobt Riedböhringer Landfrauen

Bei den Riedböhringer Landfrauen kündigt die Vorsitzende Alexandra Fricker ihr letztes Amtsjahr als Vorsitzende an

Riedböhringen (frs) Bei den Landfrauen in Riedböhringen ist alles im Lot. Dies zeigte sich einmal mehr auf der Generalversammlung. Die Vorsitzende Alexandra Fricker konnte viele ihren Frauen im Landfrauenraum begrüßen und lobte ihre Mitglieder ausgiebig für ihr Enganement. Die Menge an Terminen, die die Frauen absolviert hatten, wurden im Detail von Roswitha Fehrenbach erörtert. Dabei waren auch viele Termine innerhalb Riedböhringens mit der Dorfolympiade, dem Frederiktag oder dem Spiel- und Spaßtag in den Ferien zu verbuchen. Ein jährlich wiederkehrender Einsatz ist die Bewirtung an der Feldner Mühle mit selbstgebackenem Kuchen. Auch das Frühstück für alle Mitglieder wurde sehr gut angenommen, es wird in regelmäßigen Abständen wiederholt. Hannelore Hubertus war mit ihrem Nähkurs für Kinder ebenfalls sehr gefragt. Im Moment hat der Verein 152 Landfrauen. Davon sind 20 im Landfrauenchor unter Bruno Köb organisiert.

Auch finanziell steht der Verein gut da, so Romana Maier. Daher hatten die beiden Kassenprüfer Eleonore Winterhalter und Petra Meister keine Beanstandungen. Ortsvorsteher Gerhard Fricker freute sich über den emsigen Frauenverein. Außerdem lobte er die botanische Pflege der Frauen auf der Verkehrsinsel am Ortseingang. „Solches Eigenengagement ist Gold wert“, so Fricker. Dass die Damen auch sportlich unterwegs sind, berichteten die Gymnastikleiterinnen. Erika Keimer leitet drei unterschiedliche Gruppen für jedes Alter. Die Teilnehmer treffen sich zwei Mal pro Woche. Derzeit sind neun in der Seniorengruppe, zwölf im Kurs Rückenfit und 18 im Kurs Frauenpower.

Verena Hornung macht das Kinderturnen für derzeit 14 Mädchen und einen Jungen. Und das Mutter-Kind-Turnen wird von Vera Sulzmann geleitet. Alle zwei Wochen treffen sich Kinder im Alter von ein bis fünf Jahren mit ihren Eltern zum gemeinsamen Turnen, Singen und Tanzen. Im Allgemeinen wird das Sportangebot sehr gut angenommen. Alexandra Fricker kündigte ihr letztes Amtsjahr als Vorsitzende an. Sie appellierte an alle, sich über die Neubesetzung Gedanken zu machen. „Nach zwei Amtsperioden möchte ich etwas kürzer treten. Dennoch hat mir die Arbeit im Team sehr viel Spaß gemacht“, so Alexandra Fricker abschließend.