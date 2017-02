Blumberg Ökumenische Seniorenfastnacht in Blumberg

Tolle Stimmung an der ökumenischen Fastnacht des Altenwerks Sankt Andreas im Kirchensaal

Blumberg (bal) Über 60 Seniorinnen und Senioren hatten am Dienstag viel Spaß an der ökumenischen Fastnacht in Blumberg im Saal unter der Kirche. Das Helferteam des Altenwerks unter der Leitung von Gabriele Butscher und Gisela Meister zeigte einmal mehr, was es leisten kann. Zum Lachen, Singen, Tanzen und fröhlich sein fanden sich die Frauen und Männer der älteren Generation zusammen. Sie amüsierten sich köstlich über die Büttenreden von Gisela Meister, Irmgard Pawlik und erstmals auch Siegrid Bartels. Auch das so genannte Bus-Team kam gut an. Für Stimmung sorgte der Musikus Joachim Berendt, der mit vielen älteren und nicht ganz älteren Karnevalsliedern die Närrinnen und Narren zum Mitsingen verführte. Während es sich die Gäste bei Kaffee, Kuchen, leckeren Schnittchen und Wein gut gehen ließen, lud die Stimmungskanone "Achim" zu Schunkelrunden und Polonaisen ein. Die Gäste ließen es sich nicht zweimal sagen, dort so richtig einzusteigen. Aber auch die Büttenreden fanden großen Anklang und sprachen so manchem der Gäste aus der Seele. "Wir wollen im Altenwerk zum besten geben, alle vier Wochen, dass wir noch leben", so Gisela Meister in ihrer Bütt. Irmgard Pawlik, verkleidet als Clown, lief bei ihrem Vortrag zur Hochform auf. Es seien ein paar schöne, unterhaltsame Stunden gewesen, ließen die Gäste verlauten.