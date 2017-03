Blumberg Notarzt-Dienst in Blumberg weiter gesichert

Der Notarzt-Dienst in Blumberg ist weiter gesichert, macht der Mediziner Dr. Rainer Holzke deutlich.

In unserem Bericht über die Notarzt-Situation im Raum Blumberg am 21. März mit dem Titel "Wer folgt auf Notarzt Rainer Holzke?" ist uns ein Fehler unterlaufen. Wir bitten um Nachsicht. In der Unterzeile hieß es irrtümlich, der Blumberger Mediziner Rainer Holzke höre Ende nächsten Jahres, also Ende 2018, auf. Bei der Bevölkerung und den Organisatoren des Rettungsdienstes sei leider der Eindruck entstanden, dass er Ende 2018 den Notarztwagen und die Praxis aufgebe, erklärt der Arzt in einer Stellungnahme. Das sei mitnichten der Fall. Er werde den Notarztdienst in Blumberg mit den Kollegen weiterhin sicherstellen, erklärte er in der Stellungnahme vom 30. März.

Der Arzt betont: "Ich fahre auf absehbare Zeit weiter und trage die Hauptlast am Standort Blumberg mit derzeit 70 Prozent." Er habe sich aktuell auf eigene Kosten ein Notarzteinsatzfahrzeug bestellt, das er für seine Arbeit als Notarzt nutzen werde. "Dieses Fahrzeug werde ich natürlich noch möglichst lange als Notarzt nutzen wollen", betont Holzke. Beim zuständigen Bereichsausschuss hieß es auf Nachfrage, dass der Arzt Rainer Holzke zugesagt habe, bis mindestens Ende 2019, den Notarztdienst zu übernehmen.