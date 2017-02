Nordhaldens Ortsvorsteher im Interview: "Unser Dorf soll lebendig bleiben"

Für die Ortsvorsteher in den Blumberger Stadtteilen ist jetzt Halbzeit. Der SÜDKURIER zieht eine Zwischenbilanz. Nach Fützen, Riedböhringen und Riedöschingen heute mit Nordhaldens Ortsvorsteher Dirk Steuer, der ebenfalls neu im Amt ist

Herr Steuer, wie fühlen Sie sich nach zweieinhalb Jahren als Ortsvorsteher? Gab es Unterstützung: vom Vorgänger, dem Ortschaftsrat und der Stadtverwaltung?

Es macht mir viel Spaß, die Zukunft Nordhaldens zu gestalten und hoffentlich positiv zu beeinflussen. Obwohl ich bei der Wahl ein Neuling in der Kommunalpolitik war, fand ich mich dank der Unterstützung durch meinen Vorgänger Rainer Happle und unseren Stadtrat Christian Schautzgy schnell zurecht. Aber auch Bürgermeister Markus Keller und die gesamte Verwaltung haben immer ein offenes Ohr. Auch das gute Verhältnis zu meinen Ortsvorsteher-Kollegen hilft mir als junger Ortsvorsteher. Ich bekomme immer wieder wertvolle Tipps für die tägliche Arbeit.

Was waren die ersten Aufgaben für Sie als Ortsvorsteher?

Eine der ersten Aufgaben war die jährliche Feldwegbegehung. Dabei bekam ich dann schon einen guten Einblick, wie das Zusammenspiel zwischen Ortsvorstehern, Ortschaftsräten und Verwaltung funktioniert.

Ein Thema im Gemeinderat war die ehemalige Hausmülldeponie Kluserboden, die Anfang der 1950er Jahre eingerichtet wurde. Sie wird für 250 000 Euro saniert. Wie ist der aktuelle Stand?

Wir sind froh, dass die Sanierung endlich begonnen hat. Der Kluserboden war ja schon lange vor meiner Amtszeit ein Dauerthema im Dorf. Begonnen wurde mit den Arbeiten bereits letztes Jahr, sie mussten aber wegen des Winters unterbrochen werden. Man erkennt aber schon den neuen Bachverlauf des künftig offen geführten Gewässers, was dem Flurstück eine tolle neue Optik verschaffen wird. Leider verlieren wir dadurch natürlich Fläche. Ich denke aber, dass wir einen guten Kompromiss zwischen Ökologie und Bewirtschaftungsmöglichkeit finden konnten. Wir hoffen, dass die Arbeiten bald abgeschlossen sind.

Was waren für Sie und den Ortschaftsrat bisher die größten Herausforderungen?

Gott sei Dank hatten wir keine Naturkatastrophen zu bewältigen wie meine Kollegen in Fützen und Riedböhringen. Die Sanierung der Toiletten in der Dorferlebnisscheune Ende 2015 war anstrengend und zeitintensiv. In 2016 hielten uns das Breitband und die zu erreichende Anschluss-Quote von 50 Prozent auf Trapp, parallel dazu die Organisation unserer 850-Jahr-Feier, die dieses Jahr im Mai und im Juli ansteht.

Wie sieht der Ortschaftsrat die Infrastruktur in Nordhalden?

Wir haben mit den gleichen Problemen wie alle kleinen Ortschaften zu kämpfen. Dorfläden und Gasthäuser schließen, immer mehr junge Leute ziehen in die Stadt. Dazu kommt der demografische Wandel. Ich bin überzeugt, dass wir mit einer guten Infrastruktur wieder mehr Leute davon überzeugen können, ins Dorf zu ziehen oder hier zu bleiben. Ein Dorf hat auch viel zu bieten: einen tollen Zusammenhalt, eine lebendige Vereinsgemeinschaft, Ruhe…, es gibt viele Punkte, ganz wichtig ist unsere gemeinsam erbaute Dorferlebnisscheune. Aber die Infrastruktur muss insgesamt stimmen. Das Breitband ist hier für uns das wichtigste Projekt seit Sanierung der Ortsdurchfahrt vor bald 20 Jahren. Außerdem sind wir glücklich, dass sich in Neuhaus mit dem China-Thai-Restaurant Tian-Fu wieder ein Gastwirt niedergelassen hat. Aber wir werden weiter daran arbeiten. Ein Spielplatz für junge Familien oder auch ein Lieferservice für Lebensmittel sind nur einige Ideen, die mir vorschweben.

Was beschäftigt die Menschen in Nordhalden sonst noch?

Im Moment ist das Thema Breitband allgegenwärtig, wir freuen uns schon sehr darauf, endlich schneller im Internet zu surfen. Und natürlich die 850-Jahr-Feier diesen Sommer. Obwohl: Bis zum Aschermittwoch sind die meisten Mitbürger Narren und beschäftigen sich hauptsächlich mit den Randenwölfen und dem fastnachtlichem Brauchtum (lacht).

Für Nordhalden ist 2017 ein Festjahr. Die Randenwölfe, deren Präsident Sie auch sind, feiern 50-jähriges Bestehen, beim großen Narrentreffen zu diesem Anlass fand am 21. Januar der erste Nachtumzug in der Geschichte Nordhaldens überhaupt statt. Das ganze Dorf und zuvorderst Sie waren wochenlang mit der Vorbereitung beschäftigt. Die Resonanz war positiv, haben Sie mit diesem riesigen Erfolg gerechnet?

Wir hatten natürlich darauf gehofft. Als wir uns vor rund zwei Jahren dafür entschieden haben, einen Nachtumzug zu veranstalten, wollten wir trotz einiger Unkenrufe etwas Besonderes auf die Beinen stellen: ein schönes Narrendorf mit vielen unterschiedlichen Besenwirtschaften. Dass das dann alles so geklappt hat, ist natürlich super und für uns als Dorf eine Bestätigung. Es war wirklich jeder auf den Beinen und hat mitgeholfen, dass dieses tolle Fest so hat stattfinden können. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir diesen tollen Zusammenhalt im Dorf haben, ohne den dieses Fest so nicht möglich gewesen wäre.

Nordhalden/Neuhaus feiert dieses Jahr auch noch sein 850-jähriges Dorfjubiläum, dafür beauftragte der Ortschaftsrat den Heimatforscher Dietrich Reimer, die Dorfchronik fortzuschreiben und die letzten rund 30 Jahre festzuhalten. Wie ist hier der Stand?

Herr Reimer hat die Chronik bereits Ende 2016 fertig gestellt. Sie ist nur noch nicht gedruckt, was aber in Kürze passieren wird. Herr Reimer hat hier fantastische Arbeit geleistet. Die Idee war es, aus vielen Einzel-Geschichten der Bürger eine gemeinsame Dorf-Geschichte zu machen. Wie er dieses Projekt, die Idee stammt übrigens von unserem Ortschaftsrat Günter Heer, in nur drei Monaten umgesetzt hat, war unglaublich. Wir hatten natürlich auch große Unterstützung durch viele begeisterte Mitbürger, die ihm Unterlagen und ihre Geschichten zur Verfügung gestellt haben. Trotzdem war es eine Meisterleistung von Herrn Reimer. Wir sind ihm hier zu großem Dank verpflichtet. Vorgestellt wird die Chronik dann am Festakt zu unserer 850-Jahr-Feier am 13. Mai. Das Dorffest selbst findet dann am 1. Juli statt.

Haben Sie für dieses Jahr noch einen besonderen Wunsch?

Dass der Breitband-Anschluss für das schnelle Internet schnell kommt, und dass wir das Dorfjubiläum positiv für alle gestalten können: für die Dorfbewohner und die hoffentlich vielen Besucher von auswärts.

Zur Person

Dirk Steuer stammt aus Nordhalden, bei der Kommunalwahl 2014 wurde er zum ersten Mal in den Ortschaftsrat Nordhalden gewählt und erhielt auf Anhieb die meisten Stimmen. Der Ortschaftsrat wählte ihn als Ortsvorsteher. Verantwortung übernimmt er auch im örtlichen Narrenverein: er ist Präsident der Randenwölfe Nordhalden/Neuhaus. Er ist verheiratet und hat mit seiner Ehefrau Kristina ein Kind. Beruflich arbeitet er bei der Firma Mall in Pfohren als Produktmanager. (blu)